Головные боли и тревожные симптомы: когда не стоит откладывать визит к врачу

Головная боль — распространенный симптом многих патологий, который существенно мешает жить. Из-за мигрени многим приходится менять планы, пропускать учебу или работу, особенно если сталкиваются с головной болью регулярно. Кому-то кажется, что головная боль — это что-то несерьезное, выпил таблетку — и все хорошо. Однако головную боль не стоит игнорировать.
Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", назвала симптомы, появление которых однозначно указывает на обращение к врачу в кратчайшие сроки:
Среди причин появления головных болей:
Выявить причину помогут лабораторные анализы и обследования. Например, нарушение липидного баланса приводит к развитию атеросклероза, что в свою очередь приводит к появлению мигрени. Сдача анализов, помогающих выявить проблемы со свертываемостью крови, повышает шансы столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в зависимости от причины врач назначает терапию.
"Важно не только подобрать симптоматические лекарства для снятия дискомфорта, вызванного болью, но и воздействовать на причину, по которой боли появляются", — отмечает Ольга Малиновская.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.