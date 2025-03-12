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Головные боли и тревожные симптомы: когда не стоит откладывать визит к врачу

1:51
Здоровье

Головная боль — распространенный симптом многих патологий, который существенно мешает жить. Из-за мигрени многим приходится менять планы, пропускать учебу или работу, особенно если сталкиваются с головной болью регулярно. Кому-то кажется, что головная боль — это что-то несерьезное, выпил таблетку — и все хорошо. Однако головную боль не стоит игнорировать.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", назвала симптомы, появление которых однозначно указывает на обращение к врачу в кратчайшие сроки:

  • системные симптомы: появление других признаков, например, сыпи;
  • неврологические проявления: нарушение координации, головокружения, проблемы со зрением;
  • оглушающая боль: нарастает интенсивность основного симптома;
  • возраст: головные боли беспокоят чаще после 55 лет;
  • изменение привычного характера приступов головной боли, например, меняется локализация.

Среди причин появления головных болей:

  • инфекции;
  • травмы;
  • нарушение кровоснабжения;
  • приём медикаментов.

Выявить причину помогут лабораторные анализы и обследования. Например, нарушение липидного баланса приводит к развитию атеросклероза, что в свою очередь приводит к появлению мигрени. Сдача анализов, помогающих выявить проблемы со свертываемостью крови, повышает шансы столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в зависимости от причины врач назначает терапию.

"Важно не только подобрать симптоматические лекарства для снятия дискомфорта, вызванного болью, но и воздействовать на причину, по которой боли появляются", — отмечает Ольга Малиновская.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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