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Магнитные бури 13 марта: как защититься от головной боли и бессонницы — секреты от эксперта

1:03
Здоровье

Эксперты предупреждают, что следующие магнитные бури в Москве ожидаются 13 марта. Многие в этот период страдают от головных болей, перепадов давления, бессонницы. В этот период также возможна повышенная утомляемость. Также стоит учитывать индивидуальную чувствительность.

Магнитная буря
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Магнитная буря

Вера Ларина, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, отмечает, что влияние магнитных бурь на организм активно изучается, пока же механизм их воздействия до конца не известен. У кого-то симптомы могу даже не проявиться. Кроме того, предупреждает эксперт, многие накручивают себя, например, узнав про приближение магнитных бурь, начинают так переживать, что уже от стресса ухудшается самочувствие.

Чтобы не страдать от магнитных бурь, эксперт рекомендует придерживаться правил здорового образа жизни, высыпаться, избегать стрессов, а также правильно питаться.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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