Утром мешки, к вечеру щеки – что на самом деле скрывают отеки на лице

4:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отечность лица — это не просто косметическая проблема, а тревожный сигнал организма. Если лицо регулярно опухает без видимой причины, стоит задуматься о состоянии здоровья. В зависимости от природы отека, его характер и локализация могут указывать на различные заболевания.

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Причины и болезни, связанные с отечностью лица

Заболевания почек

Если отеки появляются утром, выглядят мягкими и распространяются в основном на лицо (особенно под глазами), это может быть связано с проблемами почек.

Сопутствующие симптомы: изменения цвета и объема мочи, боль в пояснице, слабость, повышение давления.

изменения цвета и объема мочи, боль в пояснице, слабость, повышение давления. Возможные диагнозы: гломерулонефрит, пиелонефрит, почечная недостаточность.

Болезни сердца

При сердечно-сосудистых заболеваниях отечность чаще возникает к вечеру, начинаясь с ног, но может затронуть и лицо. Такие отеки плотные, кожа кажется холодной и синеватой.

Сопутствующие симптомы: одышка, усталость, учащенное сердцебиение, тяжесть в груди.

одышка, усталость, учащенное сердцебиение, тяжесть в груди. Возможные диагнозы: сердечная недостаточность, гипертония, пороки сердца.

Аллергические реакции

Аллергический отек (например, отек Квинке) развивается стремительно, приводя к выраженной асимметрии лица. Чаще всего страдают губы, веки и слизистые оболочки.

Сопутствующие симптомы: зуд, покраснение кожи, слезотечение, проблемы с дыханием.

зуд, покраснение кожи, слезотечение, проблемы с дыханием. Возможные диагнозы: пищевая или лекарственная аллергия, реакция на укусы насекомых.

Гормональные нарушения

Гормональные сбои, такие как гипотиреоз, могут вызывать равномерные отеки лица, делая его одутловатым. Кожа при этом становится сухой и бледной.

Сопутствующие симптомы: постоянная усталость, зябкость, неконтролируемый набор веса, выпадение волос.

постоянная усталость, зябкость, неконтролируемый набор веса, выпадение волос. Возможные диагнозы: гипотиреоз, синдром Кушинга.

Инфекции и воспаления

Локальные отеки могут появляться при инфекциях, например, синусите или паротите. При этом кожа в пораженной области краснеет и становится теплой.

Сопутствующие симптомы: боль, повышение температуры, общее недомогание.

боль, повышение температуры, общее недомогание. Возможные диагнозы: синусит, паротит, флегмона.

Заболевания печени

Отечность лица, сопровождающаяся желтоватым оттенком кожи и отеками ног, может указывать на серьезные проблемы с печенью.

Сопутствующие симптомы: тошнота, тяжесть в правом подреберье, желтуха, слабость, сонливость.

тошнота, тяжесть в правом подреберье, желтуха, слабость, сонливость. Возможные диагнозы: цирроз печени, гепатит.

Лимфатические нарушения

При проблемах с лимфатической системой отеки могут быть асимметричными, затрагивая только одну сторону лица.

Сопутствующие симптомы: тяжесть в пораженной области, снижение подвижности.

тяжесть в пораженной области, снижение подвижности. Возможные диагнозы: лимфедема, опухоли, инфекции.

Травмы

Отечность может возникнуть после ударов, ушибов или хирургических вмешательств.

Сопутствующие симптомы: боль, гематомы, покраснение, ограниченная подвижность.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Если к отеку лица добавляются тревожные симптомы, медлить нельзя:

Отеки возникают регулярно без очевидных причин.

Появляются слабость, температура, ухудшение самочувствия.

Возникает одышка и учащенное сердцебиение.

Отек распространяется на дыхательные пути.

Возникают боли в пояснице, животе и проблемы с мочеиспусканием.

Как алкоголь влияет на отечность лица

Чрезмерное употребление алкоголя провоцирует задержку жидкости в организме и расширение сосудов, что ведет к отечности.

Признаки алкогольного отека

Одутловатость щек, век и области под глазами.

Покраснение или бледность кожи.

Хронические отеки при длительном злоупотреблении алкоголем из-за проблем с почками, печенью и сосудами.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

