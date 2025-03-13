Утром мешки, к вечеру щеки – что на самом деле скрывают отеки на лице
4:19
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13.03.2025 22:36
Отечность лица — это не просто косметическая проблема, а тревожный сигнал организма. Если лицо регулярно опухает без видимой причины, стоит задуматься о состоянии здоровья. В зависимости от природы отека, его характер и локализация могут указывать на различные заболевания.
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Девушка
Причины и болезни, связанные с отечностью лица
Заболевания почек
Если отеки появляются утром, выглядят мягкими и распространяются в основном на лицо (особенно под глазами), это может быть связано с проблемами почек.
Сопутствующие симптомы: изменения цвета и объема мочи, боль в пояснице, слабость, повышение давления.
Возможные диагнозы: гломерулонефрит, пиелонефрит, почечная недостаточность. Болезни сердца
При сердечно-сосудистых заболеваниях отечность чаще возникает к вечеру, начинаясь с ног, но может затронуть и лицо. Такие отеки плотные, кожа кажется холодной и синеватой.
Сопутствующие симптомы: одышка, усталость, учащенное сердцебиение, тяжесть в груди.
Возможные диагнозы: сердечная недостаточность, гипертония, пороки сердца. Аллергические реакции
Аллергический отек (например, отек Квинке) развивается стремительно, приводя к выраженной асимметрии лица. Чаще всего страдают губы, веки и слизистые оболочки.
Сопутствующие симптомы: зуд, покраснение кожи, слезотечение, проблемы с дыханием.
Возможные диагнозы: пищевая или лекарственная аллергия, реакция на укусы насекомых. Гормональные нарушения
Гормональные сбои, такие как гипотиреоз, могут вызывать равномерные отеки лица, делая его одутловатым. Кожа при этом становится сухой и бледной.
Сопутствующие симптомы: постоянная усталость, зябкость, неконтролируемый набор веса, выпадение волос.
Возможные диагнозы: гипотиреоз, синдром Кушинга. Инфекции и воспаления
Локальные отеки могут появляться при инфекциях, например, синусите или паротите. При этом кожа в пораженной области краснеет и становится теплой.
Сопутствующие симптомы: боль, повышение температуры, общее недомогание.
Возможные диагнозы: синусит, паротит, флегмона. Заболевания печени
Отечность лица, сопровождающаяся желтоватым оттенком кожи и отеками ног, может указывать на серьезные проблемы с печенью.
Сопутствующие симптомы: тошнота, тяжесть в правом подреберье, желтуха, слабость, сонливость.
Возможные диагнозы: цирроз печени, гепатит. Лимфатические нарушения
При проблемах с лимфатической системой отеки могут быть асимметричными, затрагивая только одну сторону лица.
Сопутствующие симптомы: тяжесть в пораженной области, снижение подвижности.
Возможные диагнозы: лимфедема, опухоли, инфекции. Травмы
Отечность может возникнуть после ударов, ушибов или хирургических вмешательств.
Сопутствующие симптомы: боль, гематомы, покраснение, ограниченная подвижность. Когда нужно срочно обратиться к врачу
Если к отеку лица добавляются тревожные симптомы, медлить нельзя:
Отеки возникают регулярно без очевидных причин.
Появляются слабость, температура, ухудшение самочувствия.
Возникает одышка и учащенное сердцебиение.
Отек распространяется на дыхательные пути.
Возникают боли в пояснице, животе и проблемы с мочеиспусканием.
Как алкоголь влияет на отечность лица
Чрезмерное употребление алкоголя провоцирует задержку жидкости в организме и расширение сосудов, что ведет к отечности.
Признаки алкогольного отека
Одутловатость щек, век и области под глазами.
Покраснение или бледность кожи.
Хронические отеки при длительном злоупотреблении алкоголем из-за проблем с почками, печенью и сосудами.
Уточнения
у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Здоро́вье
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру