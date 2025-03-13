Щёлкают колени и хрустит спина: обычное дело или скрытая проблема? Разбираемся без паники

Хруст в теле знаком каждому. Иногда он появляется после долгого сидения в одной позе, а порой сопровождает движения без видимой причины. В одних случаях это безобидное явление, а в других — тревожный сигнал о проблемах с суставами.
Чаще всего причиной характерного звука становится схлопывание пузырьков газа, содержащегося в суставной жидкости. Когда давление в суставе изменяется, пузырьки лопаются, создавая хруст.
"Именно схлопывание пузырьков газа способствует появлению хруста, когда мы начинаем щелкать пальцами. Долгое время считалось, что такая привычка может вести к артриту, однако исследования показали, что это не так, хруст пальцев не вредит суставам", — объясняет травматолог Владимир Горохов в комментарии для MedikForum. ru.
Еще один источник хруста — трение сухожилий и связок о костные структуры. Это нормальное явление, которое чаще возникает при движении.
Однако если хруст сопровождается болью, отеком или ограничением подвижности, стоит задуматься о здоровье суставов.
Есть несколько состояний, при которых характерный звук сигнализирует о патологии:
В большинстве случаев хруст безопасен, но бывают ситуации, требующие консультации специалиста:
"Хруст может быть признаком гипермобильности, то есть, повышенной гибкости суставов. У людей с такой особенностью хруст возникает из-за избыточной подвижности связок и сухожилий.
В свою очередь, у некоторых более слабые и склонные к хрусту связки и суставы бывают от рождения, это обуславливается генетическими особенностями", — отмечает Горохов.
Если тревожные симптомы присутствуют, не откладывайте визит к врачу.
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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