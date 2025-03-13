Щёлкают колени и хрустит спина: обычное дело или скрытая проблема? Разбираемся без паники

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хруст в теле знаком каждому. Иногда он появляется после долгого сидения в одной позе, а порой сопровождает движения без видимой причины. В одних случаях это безобидное явление, а в других — тревожный сигнал о проблемах с суставами.

Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio Удивленная девушка

Почему появляется хруст

Чаще всего причиной характерного звука становится схлопывание пузырьков газа, содержащегося в суставной жидкости. Когда давление в суставе изменяется, пузырьки лопаются, создавая хруст.

"Именно схлопывание пузырьков газа способствует появлению хруста, когда мы начинаем щелкать пальцами. Долгое время считалось, что такая привычка может вести к артриту, однако исследования показали, что это не так, хруст пальцев не вредит суставам", — объясняет травматолог Владимир Горохов в комментарии для MedikForum. ru.

Еще один источник хруста — трение сухожилий и связок о костные структуры. Это нормальное явление, которое чаще возникает при движении.

Однако если хруст сопровождается болью, отеком или ограничением подвижности, стоит задуматься о здоровье суставов.

Когда хруст может быть опасным

Есть несколько состояний, при которых характерный звук сигнализирует о патологии:

Артроз и износ хрящей: суставная поверхность истончается, а без амортизации трение становится более выраженным и громким.

суставная поверхность истончается, а без амортизации трение становится более выраженным и громким. Воспаление: ревматоидный артрит, тендинит и другие заболевания сопровождаются хрустом и болью.

ревматоидный артрит, тендинит и другие заболевания сопровождаются хрустом и болью. Нарушение биомеханики: искривление позвоночника, плоскостопие или дисплазия суставов могут вызывать хрустящие звуки.

Где чаще всего слышен хруст?

Колени: возможные причины — износ хряща, повреждение менисков или воспаление.

возможные причины — износ хряща, повреждение менисков или воспаление. Позвоночник: может быть связано со смещением позвонков или проблемами межпозвоночных дисков.

может быть связано со смещением позвонков или проблемами межпозвоночных дисков. Шея: часто встречается у людей с малоподвижным образом жизни, работающих за компьютером.

часто встречается у людей с малоподвижным образом жизни, работающих за компьютером. Плечи: возможны воспаление сухожилий или нестабильность сустава, что часто встречается у спортсменов.

возможны воспаление сухожилий или нестабильность сустава, что часто встречается у спортсменов. Челюсть: может указывать на дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава.

может указывать на дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава. Локти и запястья: характерно для людей, выполняющих повторяющиеся движения (музыканты, программисты).

Когда пора к врачу

В большинстве случаев хруст безопасен, но бывают ситуации, требующие консультации специалиста:

Хруст сопровождается болью, отеком или покраснением.

Появляется ограничение подвижности сустава.

Звук слышен постоянно, даже без движения.

"Хруст может быть признаком гипермобильности, то есть, повышенной гибкости суставов. У людей с такой особенностью хруст возникает из-за избыточной подвижности связок и сухожилий. В свою очередь, у некоторых более слабые и склонные к хрусту связки и суставы бывают от рождения, это обуславливается генетическими особенностями", — отмечает Горохов.

Если тревожные симптомы присутствуют, не откладывайте визит к врачу.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

