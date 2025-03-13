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Вы всё ещё боитесь отеков по утрам? Оказывается, отказ от воды может сделать только хуже

3:03
Здоровье

Большинство людей знают, что начинать утро со стакана воды полезно, но что насчет вечернего питья? Многие считают, что вода перед сном вызывает отеки, но это распространенный миф. На самом деле, достаточное потребление жидкости помогает организму функционировать правильно, предотвращая обезвоживание и различные проблемы со здоровьем.

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

Разбираем неожиданные случаи, когда вода может стать вашим союзником.

Можно ли пить воду перед сном

  • Предотвращает ночные судороги: обеспечивает баланс минералов, снижая риск неприятных спазмов.
  • Разжижает кровь: за ночь кровь может становиться гуще из-за нехватки жидкости, а это повышает риск тромбозов.
  • Предотвращает сухость во рту и ночные пробуждения: особенно важно, если в комнате сухой воздух.

Когда не стоит пить перед сном

Если есть проблемы с почками или сердцем, перед изменением питьевого режима лучше проконсультироваться с врачом.

Почему вода важна при отеках

Многие ошибочно считают, что от отеков нужно ограничивать воду, но это может усугубить проблему.

  • Помогает почкам выводить избыток соли и токсинов.
  • Стимулирует лимфоток, препятствуя застою жидкости в тканях.
  • Организм перестает "запасать" жидкость, если получает ее в достатке.

Вода при менструации: почему это важно

  • Уменьшает вздутие: вода способствует выведению натрия, который задерживает жидкость.
  • Снижает спазмы: обезвоживание усиливает мышечные сокращения, а достаточное потребление воды помогает расслабить мышцы матки.
  • Восстанавливает энергию: потеря жидкости может вызывать усталость, а вода помогает организму быстрее прийти в норму.
  • Предотвращает головные боли: недостаток влаги во время менструации часто вызывает боли и слабость.

Вода при пониженном давлении (гипотонии)

  • Быстро повышает давление: вода увеличивает объем циркулирующей крови.
  • Улучает кровообращение: помогая сердцу эффективнее перекачивать кровь.
  • Снимает головокружение и слабость: особенно полезен стакан воды с щепоткой соли.

Другие неожиданные случаи, когда важно пить воду

  • Перед важными событиями: повышает концентрацию и улучшает работу мозга.
  • При проблемах с мочевым пузырем: вопреки мифам, ограничение воды усугубляет гиперактивность пузыря.
  • При заболеваниях почек: в ряде случаев помогает поддерживать их функцию, но при почечной недостаточности питьевой режим требует контроля врача.

Вывод: не бойтесь воды, пейте с умом

Вода — незаменимый элемент здоровья, а ее недостаток может усугубить проблемы, которые мы ошибочно пытаемся решить, ограничивая потребление жидкости. Главное — учитывать особенности своего организма и пить воду в нужные моменты.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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