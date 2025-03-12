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Странные, но гениальные привычки долгожителей – и тут нет ни пробежек, ни строгих диет

3:14
Здоровье

Некоторые привычки кажутся странными, но при этом они могут существенно улучшить здоровье. Например, ежедневное поднятие ног помогает сердцу, лимфатической системе и нервам, а пение или дыхание одной ноздрей снижают стресс. Как это работает и почему стоит попробовать — разбираемся вместе.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

Почему полезно поднимать ноги

Это простое действие запускает целый каскад положительных эффектов:

Улучшается кровообращение

  • Если долго стоять или сидеть, кровь застаивается в ногах, вызывая отеки и тяжесть. Поднятие ног помогает улучшить венозный отток, предотвращая варикоз и усталость.

Снижается нагрузка на сердце

  • Когда ноги выше уровня сердца, кровь легче возвращается в верхнюю часть тела, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это особенно полезно гипертоникам и людям с заболеваниями сердца.

Мышцы расслабляются, проходит усталость

После долгого дня напряжение в ногах уходит, а мозг получает больше кислорода, что помогает уменьшить стресс.

Улучшается лимфоток

  • Лимфатическая система отвечает за выведение токсинов. Поднятие ног стимулирует ее работу, укрепляя иммунитет и снижая вероятность отеков.

Предотвращаются отеки

  • Если ноги склонны к задержке жидкости, поднятие поможет уменьшить припухлости. Это особенно важно при проблемах с почками и сосудами.

Как правильно поднимать ноги

  • Лягте на спину, положите ноги на стену или подушку.
  • Угол наклона — от 45 до 90 градусов.
  • Держите ноги в таком положении 15-20 минут.
  • Делайте это ежедневно, особенно перед сном.

Другие странные, но полезные привычки

Ходить босиком

Контакт с землей снижает стресс, улучшает сон и нормализует уровень кортизола — гормона стресса.

Дышать через одну ноздрю

Эта техника улучшает концентрацию, расслабляет и насыщает организм кислородом. Попробуйте медленно вдыхать одной ноздрей, зажимая вторую, а затем менять сторону.

Практиковать благодарность

Осознанное перечисление вещей, за которые вы благодарны, помогает снижать тревожность, повышать уровень счастья и улучшать самочувствие.

Жевать пищу 32 раза

Это айюрведическая практика, которая улучшает пищеварение, снижает нагрузку на желудок и помогает лучше усваивать питательные вещества.

Спать на полу

Твердая поверхность улучшает осанку, снимает напряжение в спине и помогает избавиться от бессонницы.

Петь или гудеть

Такие звуки стимулируют блуждающий нерв, который отвечает за релаксацию и восстановление организма. Это помогает уменьшить стресс, улучшить дыхание и настроение.

Заключение: стоит ли пробовать

Да! Простые и доступные привычки могут изменить самочувствие без усилий. Попробуйте поднимать ноги, дышать одной ноздрей или ходить босиком — и увидите, как это влияет на тело и разум.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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