Странные, но гениальные привычки долгожителей – и тут нет ни пробежек, ни строгих диет

Некоторые привычки кажутся странными, но при этом они могут существенно улучшить здоровье. Например, ежедневное поднятие ног помогает сердцу, лимфатической системе и нервам, а пение или дыхание одной ноздрей снижают стресс. Как это работает и почему стоит попробовать — разбираемся вместе.
Это простое действие запускает целый каскад положительных эффектов:
После долгого дня напряжение в ногах уходит, а мозг получает больше кислорода, что помогает уменьшить стресс.
Контакт с землей снижает стресс, улучшает сон и нормализует уровень кортизола — гормона стресса.
Эта техника улучшает концентрацию, расслабляет и насыщает организм кислородом. Попробуйте медленно вдыхать одной ноздрей, зажимая вторую, а затем менять сторону.
Осознанное перечисление вещей, за которые вы благодарны, помогает снижать тревожность, повышать уровень счастья и улучшать самочувствие.
Это айюрведическая практика, которая улучшает пищеварение, снижает нагрузку на желудок и помогает лучше усваивать питательные вещества.
Твердая поверхность улучшает осанку, снимает напряжение в спине и помогает избавиться от бессонницы.
Такие звуки стимулируют блуждающий нерв, который отвечает за релаксацию и восстановление организма. Это помогает уменьшить стресс, улучшить дыхание и настроение.
Да! Простые и доступные привычки могут изменить самочувствие без усилий. Попробуйте поднимать ноги, дышать одной ноздрей или ходить босиком — и увидите, как это влияет на тело и разум.
Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.
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