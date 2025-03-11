Не спешите капать: чем опасны популярные препараты от насморка

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Талхум Якубов назвал наиболее эффективные капли для носа и подчеркнул, что их применение должно согласовываться с врачом.

Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия, насморк

В беседе с "Вести Подмосковья" он отметил, что особенно хорошо работают препараты с ксилометазолином, который помогает сузить сосуды и восстановить дыхание.

"Все они относятся к группе адреномиметиков, воздействующих на определенные рецепторы в организме. Однако их составы могут различаться, поэтому перед использованием важно проконсультироваться со специалистом", — пояснил Якубов.

Помимо сосудосуживающих препаратов, врач также выделил другие группы капель, которые назначаются в зависимости от причины насморка:

Антибиотики - в случае бактериальной инфекции.

- в случае бактериальной инфекции. Препараты на основе морской воды - для увлажнения слизистой и выведения слизи.

- для увлажнения слизистой и выведения слизи. Гормональные назальные средства - при аллергическом рините, остром и хроническом синусите.

- при аллергическом рините, остром и хроническом синусите. Деконгестанты - сосудосуживающие капли, снижающие отек слизистой.

Однако Якубов предупредил, что длительное использование деконгестантов может привести к привыканию и необходимости увеличивать дозировку. Это может спровоцировать медикаментозный ринит, требующий дополнительного лечения.

Врач советует подходить к выбору назальных средств с осторожностью и не заниматься самолечением, чтобы избежать осложнений.

Уточнения

Ксилометазолин (англ. Xylometazoline) — α 2 -адреномиметик. Производное имидазолина. Ксилометазолин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Используется как средство для снятия симптомов заложенности носа, ринита и синусита, а также отита (для смягчения отёка евстахиевой трубы).

