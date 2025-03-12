Спят меньше, но живут дольше: в чем секрет японского сна и как его повторить

Секрет долголетия японцев часто связывают с их питанием и образом жизни. Однако мало кто задумывается о важной составляющей их здоровья — сне. Оказывается, японцы спят не больше жителей Запада, но их подход к отдыху помогает им жить дольше и лучше.
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Сколько спят японцы и почему их сон особенный
По словам эксперта по сну Каролины Ром, авторa книги Le Sommeil retrouvé, японцы спят в среднем шесть часов в сутки, но их ритм сна значительно отличается от западного.
Они ложатся спать раньше, подстраиваясь под естественные биоритмы.
Их сон более глубокий и восстанавливающий.
Они встают с рассветом — зимой около 7 утра, летом в 5-6 утра.
Отдых урывками — японцы нередко делают перерыв на медитацию или расслабляющую активность посреди ночи, а затем снова засыпают.
Как показывает исследование, опубликованное в журнале Chronobiology International, такой режим сна улучшает качество отдыха, способствует выработке эндорфинов и увеличивает продолжительность жизни.
Инэмури: особая японская привычка ко сну
Еще одна уникальная особенность японской культуры сна — это Инэмури, что можно перевести как "сон во время присутствия".
В Японии считается нормальным и даже похвальным заснуть в общественном месте — на вокзале, в транспорте, в классе или офисе.
Это показывает, что человек трудится до изнеможения, а не ленится.
Такой короткий сон в течение дня помогает быстро восстановить силы и улучшить концентрацию.
Японские ритуалы для крепкого сна и долголетия
Чтобы улучшить качество сна и продлить жизнь, японцы используют четыре проверенных практики:
Ширин-ёку: "лесные ванны". Проведение времени на природе помогает снизить уровень стресса и подготовить тело ко сну.
Кайдзен: постепенное улучшение. Заключается в небольших изменениях в повседневных привычках, например, уменьшении времени за гаджетами перед сном.
Джин Шин Джитсу: техника нажатия на определенные точки на теле, которая помогает снять напряжение и восстановить баланс энергии.
Анма: традиционный японский массаж, основанный на ритмичном надавливании и разминании, улучшающий кровообращение и расслабляющий нервную систему.
Японцы доказали: важно не количество сна, а его качество. Их особые ритуалы, подстраивание под биоритмы и даже короткие дневные перерывы на сон помогают сохранить здоровье и продлить жизнь. Возможно, стоит взять пример с их привычек?
Уточнения
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.