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Спят меньше, но живут дольше: в чем секрет японского сна и как его повторить

2:48
Здоровье

Секрет долголетия японцев часто связывают с их питанием и образом жизни. Однако мало кто задумывается о важной составляющей их здоровья — сне. Оказывается, японцы спят не больше жителей Запада, но их подход к отдыху помогает им жить дольше и лучше.

япония японцы зима
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
япония японцы зима

Сколько спят японцы и почему их сон особенный

По словам эксперта по сну Каролины Ром, авторa книги Le Sommeil retrouvé, японцы спят в среднем шесть часов в сутки, но их ритм сна значительно отличается от западного.

  • Они ложатся спать раньше, подстраиваясь под естественные биоритмы.
  • Их сон более глубокий и восстанавливающий.
  • Они встают с рассветом — зимой около 7 утра, летом в 5-6 утра.
  • Отдых урывками — японцы нередко делают перерыв на медитацию или расслабляющую активность посреди ночи, а затем снова засыпают.

Как показывает исследование, опубликованное в журнале Chronobiology International, такой режим сна улучшает качество отдыха, способствует выработке эндорфинов и увеличивает продолжительность жизни.

Инэмури: особая японская привычка ко сну

Еще одна уникальная особенность японской культуры сна — это Инэмури, что можно перевести как "сон во время присутствия".

  • В Японии считается нормальным и даже похвальным заснуть в общественном месте — на вокзале, в транспорте, в классе или офисе.
  • Это показывает, что человек трудится до изнеможения, а не ленится.
  • Такой короткий сон в течение дня помогает быстро восстановить силы и улучшить концентрацию.

Японские ритуалы для крепкого сна и долголетия

Чтобы улучшить качество сна и продлить жизнь, японцы используют четыре проверенных практики:

  • Ширин-ёку: "лесные ванны". Проведение времени на природе помогает снизить уровень стресса и подготовить тело ко сну.
  • Кайдзен: постепенное улучшение. Заключается в небольших изменениях в повседневных привычках, например, уменьшении времени за гаджетами перед сном.
  • Джин Шин Джитсу: техника нажатия на определенные точки на теле, которая помогает снять напряжение и восстановить баланс энергии.
  • Анма: традиционный японский массаж, основанный на ритмичном надавливании и разминании, улучшающий кровообращение и расслабляющий нервную систему.

Японцы доказали: важно не количество сна, а его качество. Их особые ритуалы, подстраивание под биоритмы и даже короткие дневные перерывы на сон помогают сохранить здоровье и продлить жизнь. Возможно, стоит взять пример с их привычек?

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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