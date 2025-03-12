Спят меньше, но живут дольше: в чем секрет японского сна и как его повторить

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Секрет долголетия японцев часто связывают с их питанием и образом жизни. Однако мало кто задумывается о важной составляющей их здоровья — сне. Оказывается, японцы спят не больше жителей Запада, но их подход к отдыху помогает им жить дольше и лучше.

Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ япония японцы зима

Сколько спят японцы и почему их сон особенный

По словам эксперта по сну Каролины Ром, авторa книги Le Sommeil retrouvé, японцы спят в среднем шесть часов в сутки, но их ритм сна значительно отличается от западного.

Они ложатся спать раньше, подстраиваясь под естественные биоритмы.

Их сон более глубокий и восстанавливающий.

Они встают с рассветом — зимой около 7 утра, летом в 5-6 утра.

Отдых урывками — японцы нередко делают перерыв на медитацию или расслабляющую активность посреди ночи, а затем снова засыпают.

Как показывает исследование, опубликованное в журнале Chronobiology International, такой режим сна улучшает качество отдыха, способствует выработке эндорфинов и увеличивает продолжительность жизни.

Инэмури: особая японская привычка ко сну

Еще одна уникальная особенность японской культуры сна — это Инэмури, что можно перевести как "сон во время присутствия".

В Японии считается нормальным и даже похвальным заснуть в общественном месте — на вокзале, в транспорте, в классе или офисе.

Это показывает, что человек трудится до изнеможения, а не ленится.

Такой короткий сон в течение дня помогает быстро восстановить силы и улучшить концентрацию.

Японские ритуалы для крепкого сна и долголетия

Чтобы улучшить качество сна и продлить жизнь, японцы используют четыре проверенных практики:

Ширин-ёку: "лесные ванны". Проведение времени на природе помогает снизить уровень стресса и подготовить тело ко сну.

"лесные ванны". Проведение времени на природе помогает и подготовить тело ко сну. Кайдзен: постепенное улучшение. Заключается в небольших изменениях в повседневных привычках, например, уменьшении времени за гаджетами перед сном.

постепенное улучшение. Заключается в небольших изменениях в повседневных привычках, например, уменьшении времени за гаджетами перед сном. Джин Шин Джитсу: техника нажатия на определенные точки на теле, которая помогает снять напряжение и восстановить баланс энергии.

техника нажатия на определенные точки на теле, которая помогает снять напряжение и восстановить баланс энергии. Анма: традиционный японский массаж, основанный на ритмичном надавливании и разминании, улучшающий кровообращение и расслабляющий нервную систему.

Японцы доказали: важно не количество сна, а его качество. Их особые ритуалы, подстраивание под биоритмы и даже короткие дневные перерывы на сон помогают сохранить здоровье и продлить жизнь. Возможно, стоит взять пример с их привычек?

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

