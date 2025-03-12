Зачем наши бабушки пили касторовое масло — и почему вам не стоит этого делать

3:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Касторовое масло — это одно из самых универсальных натуральных средств, применяемых в косметике и медицине. Оно укрепляет волосы, ресницы, ногти, ухаживает за кожей и даже использовалось в качестве слабительного. Однако его неправильное применение может быть опасным. Разбираемся, чем касторовое масло полезно, как его использовать и чего стоит избегать.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Касторовое масло

Можно ли пить касторовое масло при запорах

Раньше касторовое масло использовали как слабительное, но сейчас врачи не рекомендуют принимать его внутрь. Оно может вызвать сильную диарею и привести к обезвоживанию, а в редких случаях — к летальному исходу. Поэтому использовать его для очищения кишечника без консультации с врачом нельзя.

Польза для волос: укрепляет и стимулирует рост

Касторовое масло особенно популярно в уходе за волосами:

Заполняет поврежденные участки волос, делая их гладкими и крепкими.

Помогает замедлить выпадение волос и стимулирует их рост.

Рекомендуется после беременности, гормональных перестроек и химиотерапии.

Как использовать: нанести на сухие волосы, оставить на 1-2 часа или на ночь, затем смыть шампунем. Можно смешивать с кокосовым или авокадовым маслом, добавлять эфирные масла для стимуляции роста.

Как влияет на кожу

Касторовое масло отлично увлажняет и заживляет кожу. Оно помогает:

Смягчать сухие и поврежденные участки.

Борьбе с акне и микробами благодаря антибактериальным свойствам.

Уменьшать пигментные пятна (в сочетании с маслом дикой моркови).

Как использовать: наносить точечно на проблемные зоны, можно оставлять на ночь.

Польза для ногтей и ресниц

Укрепляет ломкие и тонкие ногти, ускоряя их рост.

Способствует росту ресниц, делает их гуще и крепче.

Как применять

Для ногтей — втирать каждый вечер, оставлять на 10 минут.

Для ресниц — добавить 1 каплю масла в тушь или наносить кисточкой перед сном.

Можно ли использовать для бороды

Да, касторовое масло стимулирует рост бороды, делая волосы более густыми. Однако его вязкость может вызывать дискомфорт, поэтому лучше наносить вечером, а утром смывать.

Какие есть противопоказания

Не принимать внутрь без врачебного контроля.

Не наносить в чистом виде на глаза.

Не использовать во время беременности.

Провести тест на аллергию: капнуть немного масла на сгиб локтя и подождать 24-48 часов.

Как выбрать качественное масло

Покупайте 100% органическое касторовое масло с минимальным количеством добавок. Лучшие варианты можно найти в аптеках, магазинах органических товаров и у проверенных производителей.

Итог

Касторовое масло — мощное натуральное средство для красоты и здоровья, но его неправильное использование может быть опасным. Оно подходит для ухода за волосами, кожей, ресницами и ногтями, но прием внутрь и использование в чистом виде требует осторожности. Выбирайте качественные продукты и применяйте их разумно.

Уточнения

Касто́ровое масло ("касто́рка", масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот.

