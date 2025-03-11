Ты не застрахован: инсульт всё чаще поражает молодых – как вовремя распознать угрозу

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во Франции ежегодно регистрируется более 120 000 случаев инсульта, что приводит к 30 000 смертельных исходов. Эта болезнь, по-прежнему одна из самых опасных, продолжает набирать масштабы, что связано с несколькими факторами, в том числе с демографическими изменениями и образом жизни. Согласно последнему отчету Santé Publique France, заболеваемость инсультом растет, и это явление не ограничивается только пожилыми людьми.

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Рост заболеваемости инсультом

Инсульт — это внезапное нарушение кровообращения в головном мозге, которое чаще всего происходит из-за тромба, закупоривающего сосуды. Это вызывает нехватку кислорода в части мозга, что приводит к его повреждению. Редче инсульт может быть геморрагическим, когда происходит кровоизлияние в мозг. В обоих случаях инсульт представляет собой неотложное состояние, требующее немедленного вмешательства.

Согласно статистике, инсульт в подавляющем большинстве случаев является ишемическим, то есть связан с блокировкой сосудов, и 80% пациентов госпитализируются именно с этим типом инсульта. Однако также существует рост числа геморрагических инсультов — около 20% случаев.

Молодежь под угрозой

Что особенно тревожно, так это наблюдаемая тенденция к росту числа инсультов среди более молодых людей. В то время как инсульт в основном ассоциируется с возрастом 65 лет и старше, в последние годы количество случаев среди людей младше 65 лет также значительно увеличилось. Исследования показывают, что около четверти пациентов моложе 65 лет, особенно среди мужчин. Причем инсульт у мужчин обычно развивается в среднем в возрасте 70 лет, а у женщин — в 76 лет.

С увеличением заболеваемости среди молодых людей, специалисты отмечают необходимость повышенного внимания к факторам риска, таким как гипертония, курение, ожирение и неправильное питание.

Заключение

Инсульт продолжает оставаться одной из ведущих причин смертности во Франции, и с учетом старения населения этот показатель, вероятно, будет только расти. Тем не менее, наблюдаемый рост заболеваемости среди людей до 65 лет подчеркивает важность профилактики и ранней диагностики этого заболевания. Лечение инсульта требует немедленного вмешательства и своевременной госпитализации, что подчеркивает значимость общественного здравоохранения и раннего выявления рисков.

Уточнения

Ишеми́ческий инсу́льт (инфаркт мозга) - нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу.

