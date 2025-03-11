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Постоянная усталость и головные боли — не просто стресс, а тревожный симптом

Здоровье

Мы редко задумываемся о дыхании, ведь этот процесс происходит автоматически. Однако кислород играет ключевую роль в нашем организме: он насыщает кровь, питает клетки и обеспечивает нормальное функционирование всех органов. Когда его не хватает, тело начинает посылать тревожные сигналы.

Девушка грустит
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка грустит

1. Головные боли и путаница в мыслях

Если вам часто досаждают головные боли без явной причины, стоит задуматься: возможно, мозг недополучает кислород. Особенно это ощущается после длительного пребывания в душном помещении. В тяжёлых случаях к головной боли могут добавляться судороги — это повод незамедлительно обратиться к врачу.

2. Хроническая усталость

Чувство разбитости, которое не проходит даже после полноценного сна, может быть признаком гипоксии (недостатка кислорода). Организм не получает достаточного питания, и человек ощущает постоянную слабость. Если отдых не помогает восстановить силы, стоит проверить уровень кислорода в крови.

3. Повышенная тревожность

Вы замечали, что даже при небольшом стрессе сердце начинает бешено колотиться, а тревога растёт? Это может быть реакция на недостаток кислорода. Организм воспринимает нехватку воздуха как угрозу, поэтому запускает механизм тревожности, заставляя человека дышать чаще и глубже.

Что делать?

  • Чаще проветривайте помещение и проводите время на свежем воздухе.
  • Следите за осанкой — сгорбленная спина затрудняет дыхание.
  • Занимайтесь дыхательной гимнастикой, чтобы улучшить насыщение крови кислородом.
  • Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу — он поможет определить причину и назначит лечение.

Не игнорируйте сигналы своего организма! Кислород — это жизнь, и его недостаток может сказаться на вашем самочувствии.

Уточнения

Гипокси́я или кислоро́дная недоста́точность (от др.-греч. ὑπό — под, внизу + греч. οξογόνο — кислород; кислородное голодание) — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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