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Как пиво влияет на уровень сахара? Ошибка, которую совершают многие

1:42
Здоровье

Чаще всего, говоря о напитках, которые повышают уровень сахара, люди вспоминают сладкие газировки или соки. Но есть менее очевидный "виновник" — пиво. Многие уверены, что из-за горького вкуса оно не содержит сахара, но на самом деле напиток богат углеводами, которые быстро превращаются в глюкозу в организме.

Руки с пивными бутылками на закате
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Руки с пивными бутылками на закате

Как пиво влияет на уровень сахара?

По словам диетолога Карлы Кастро, реакция организма на пиво зависит от нескольких факторов:

  • Количества углеводов в составе.
  • Наличия или отсутствия алкоголя.

Безалкогольное пиво также может повышать уровень сахара, но его эффект менее выражен. Всё дело в солоде и ячмене — источниках простых углеводов, которые быстро усваиваются.

Алкоголь сначала снижает, а потом резко повышает сахар

На первый взгляд кажется, что алкоголь наоборот понижает уровень глюкозы. Это действительно так: он временно подавляет её выработку в печени. Но затем углеводы из пива быстро перевариваются, вызывая резкий скачок сахара в крови.

Чем опасно чрезмерное употребление пива?

  • Высокий гликемический индекс большинства сортов пива со временем может привести к инсулинорезистентности.
  • Повышается риск сахарного диабета 2 типа.
  • Напитки, смешанные с алкоголем (например, пиво с соком или газировкой), усиливают скачки уровня сахара ещё больше.

Диетологи рекомендуют контролировать потребление пива, особенно людям с предрасположенностью к диабету или уже имеющим проблемы с уровнем глюкозы.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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