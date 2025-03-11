Как пиво влияет на уровень сахара? Ошибка, которую совершают многие

Чаще всего, говоря о напитках, которые повышают уровень сахара, люди вспоминают сладкие газировки или соки. Но есть менее очевидный "виновник" — пиво. Многие уверены, что из-за горького вкуса оно не содержит сахара, но на самом деле напиток богат углеводами, которые быстро превращаются в глюкозу в организме.
По словам диетолога Карлы Кастро, реакция организма на пиво зависит от нескольких факторов:
Безалкогольное пиво также может повышать уровень сахара, но его эффект менее выражен. Всё дело в солоде и ячмене — источниках простых углеводов, которые быстро усваиваются.
На первый взгляд кажется, что алкоголь наоборот понижает уровень глюкозы. Это действительно так: он временно подавляет её выработку в печени. Но затем углеводы из пива быстро перевариваются, вызывая резкий скачок сахара в крови.
Диетологи рекомендуют контролировать потребление пива, особенно людям с предрасположенностью к диабету или уже имеющим проблемы с уровнем глюкозы.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
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