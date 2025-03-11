Как пиво влияет на уровень сахара? Ошибка, которую совершают многие

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чаще всего, говоря о напитках, которые повышают уровень сахара, люди вспоминают сладкие газировки или соки. Но есть менее очевидный "виновник" — пиво. Многие уверены, что из-за горького вкуса оно не содержит сахара, но на самом деле напиток богат углеводами, которые быстро превращаются в глюкозу в организме.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Руки с пивными бутылками на закате

Как пиво влияет на уровень сахара?

По словам диетолога Карлы Кастро, реакция организма на пиво зависит от нескольких факторов:

Количества углеводов в составе.

Наличия или отсутствия алкоголя.

Безалкогольное пиво также может повышать уровень сахара, но его эффект менее выражен. Всё дело в солоде и ячмене — источниках простых углеводов, которые быстро усваиваются.

Алкоголь сначала снижает, а потом резко повышает сахар

На первый взгляд кажется, что алкоголь наоборот понижает уровень глюкозы. Это действительно так: он временно подавляет её выработку в печени. Но затем углеводы из пива быстро перевариваются, вызывая резкий скачок сахара в крови.

Чем опасно чрезмерное употребление пива?

Высокий гликемический индекс большинства сортов пива со временем может привести к инсулинорезистентности.

Повышается риск сахарного диабета 2 типа.

Напитки, смешанные с алкоголем (например, пиво с соком или газировкой), усиливают скачки уровня сахара ещё больше.

Диетологи рекомендуют контролировать потребление пива, особенно людям с предрасположенностью к диабету или уже имеющим проблемы с уровнем глюкозы.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

