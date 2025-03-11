Меньше секса – короче жизнь? Новое исследование о том, почему интим важен для здоровья

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли продлить жизнь, просто занимаясь любовью? Исследование показало: женщины, которые редко вступают в интимную близость, имеют на 70% выше риск смерти в течение пяти лет. Секс — это не только удовольствие, но и залог здоровья. Почему интимная жизнь так важна для женского организма, и действительно ли она влияет на продолжительность жизни?

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Любовь

Секс и здоровье: неочевидная связь

Учёные из Университета Уолдена в Пенсильвании изучили данные 14 542 человек и обнаружили интересную закономерность. Женщины, которые занимаются сексом реже одного раза в неделю, чаще страдают от воспалительных процессов. В их крови фиксируется повышенный уровень белков, связанных с хроническим воспалением, которое может разрушать клетки, повреждать органы и провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

"Сексуальная активность важна для общего здоровья сердечно-сосудистой системы, возможно, из-за снижения вариабельности сердечного ритма и увеличения притока крови", — отмечают исследователи.

При этом мужчины, напротив, демонстрировали другую тенденцию: чем чаще они вступали в интимную близость, тем выше был их риск ранней смерти. Пока учёные не дают однозначного объяснения этому феномену, но предполагают, что влияние частоты секса на мужское и женское здоровье может быть разным.

Почему секс полезен

Регулярная интимная жизнь оказывает комплексное положительное влияние на организм:

Снижает уровень стресса: выброс эндорфинов и окситоцина способствует расслаблению и улучшению настроения.

выброс эндорфинов и окситоцина способствует расслаблению и улучшению настроения. Улучшает сон: после оргазма организм быстрее погружается в глубокие фазы сна.

после оргазма организм быстрее погружается в глубокие фазы сна. Укрепляет иммунитет: повышается уровень антител, защищающих от инфекций.

повышается уровень антител, защищающих от инфекций. Стимулирует работу сердца: улучшается кровообращение, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

улучшается кровообращение, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Помогает контролировать вес: во время секса сжигается от 100 до 200 калорий.

Исследование подтвердило, что сексуальная активность — это не просто физиологическая потребность, а важный элемент заботы о здоровье. Особенно для женщин, чей организм чутко реагирует на нехватку интимных контактов. Секс помогает избежать воспалительных процессов, улучшает эмоциональное состояние и даже может продлить жизнь.

Но главный вывод прост: важна не только частота, но и качество близости. Если она приносит удовольствие и гармонию — польза для здоровья будет максимальной.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

