Меньше секса – короче жизнь? Новое исследование о том, почему интим важен для здоровья

Можно ли продлить жизнь, просто занимаясь любовью? Исследование показало: женщины, которые редко вступают в интимную близость, имеют на 70% выше риск смерти в течение пяти лет. Секс — это не только удовольствие, но и залог здоровья. Почему интимная жизнь так важна для женского организма, и действительно ли она влияет на продолжительность жизни?
Учёные из Университета Уолдена в Пенсильвании изучили данные 14 542 человек и обнаружили интересную закономерность. Женщины, которые занимаются сексом реже одного раза в неделю, чаще страдают от воспалительных процессов. В их крови фиксируется повышенный уровень белков, связанных с хроническим воспалением, которое может разрушать клетки, повреждать органы и провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.
"Сексуальная активность важна для общего здоровья сердечно-сосудистой системы, возможно, из-за снижения вариабельности сердечного ритма и увеличения притока крови", — отмечают исследователи.
При этом мужчины, напротив, демонстрировали другую тенденцию: чем чаще они вступали в интимную близость, тем выше был их риск ранней смерти. Пока учёные не дают однозначного объяснения этому феномену, но предполагают, что влияние частоты секса на мужское и женское здоровье может быть разным.
Регулярная интимная жизнь оказывает комплексное положительное влияние на организм:
Исследование подтвердило, что сексуальная активность — это не просто физиологическая потребность, а важный элемент заботы о здоровье. Особенно для женщин, чей организм чутко реагирует на нехватку интимных контактов. Секс помогает избежать воспалительных процессов, улучшает эмоциональное состояние и даже может продлить жизнь.
Но главный вывод прост: важна не только частота, но и качество близости. Если она приносит удовольствие и гармонию — польза для здоровья будет максимальной.
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