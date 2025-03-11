Российские врачи бегут в Дубай: сколько им там платят и стоит ли завидовать

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Растущий тренд среди российских специалистов в области медицины — переезд в Дубай. В 2024 году около 9 тысяч врачей подали заявки на работу в местных клиниках, согласно информации компании Volna, которая занимается релокацией. Из них уже 500 специалистов начали процесс получения лицензии для работы в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Причины роста интереса

Этот поток врачей в ОАЭ связан с рядом факторов, включая высокий спрос на медицинские кадры и рост инвестиций от российских предпринимателей в частную медицину Эмиратов. За последние два года в Дубае было открыто 30 новых клиник, таких как "Чайка", "Молодость", Policlinic, Kindcare и Aesthete. Эти учреждения стали магнитом для медицинских специалистов, предлагая привлекательные условия для работы и карьерного роста, сообщает сайт argumenti.ru.

Финансовые преимущества

Кроме того, Дубай привлекает врачей не только хорошими условиями труда, но и высоким доходом. Средний годовой доход семейного врача в ОАЭ составляет 295 тысяч дирхам (приблизительно 7 миллионов рублей). Это существенная сумма, особенно по сравнению с доходами врачей в России, что делает эмиратский рынок труда для медиков особенно привлекательным.

Уточнения

Врач (ст.‑слав. врачь - "заклинатель, колдун, заговаривающий, волшебник", от однокоренных глаголов врать, ворча́ть), также до́ктор (лат. doctor - "учитель", от docēre - "учить") — специалист с высшим медицинским образованием, использующий свои навыки, знания и опыт в профилактике и лечении заболеваний, поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека.

