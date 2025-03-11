Почему вы болеете, а ваш сосед – нет? Иммунный секрет, о котором не говорят врачи

Когда речь заходит о защите организма от вирусов, большинство людей сразу вспоминает про антитела. Однако в иммунной системе есть другая, не менее мощная защита — Т-клеточный иммунитет. Именно он позволяет нам справляться с опасными инфекциями и даже противостоять новым штаммам вирусов.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка больна

Вирусолог Светлана Протасова рассказала, почему Т-киллеры — это настоящие "снайперы" иммунной системы, и каким образом некоторые люди могут вообще не болеть ковидом или гриппом.

Т-лимфоциты: армия защитников организма

Т-клетки — это главный компонент клеточного иммунитета. В одной чайной ложке крови содержится до 5 миллионов Т-лимфоцитов, из которых около 19% — Т-киллеры.

Как они работают

Они беспрерывно патрулируют организм, перемещаясь не только по сосудам, но и проникая в ткани.

Они находят инфицированные клетки и разрушают их, не трогая здоровые.

Их можно сравнить с системой безопасности, которая мгновенно реагирует на вторжение вирусов.

Т-клетки могут существовать в организме десятилетиями, запоминая вирусы, с которыми сталкивались раньше.

Почему одни люди не болеют ковидом, а другие — да

Исследования показывают, что 30-50% людей имеют Т-клеточный иммунитет к коронавирусам благодаря прошлым инфекциям простудными вирусами.

Это объясняет, почему

Некоторые люди никогда не заразились COVID-19.

Другие перенесли болезнь в легкой форме.

Вероятность заболеть MERS или атипичной пневмонией у таких людей крайне низка.

Другими словами, их организм заранее "знает" врага и моментально активирует защитные силы при заражении.

Почему вакцины не всегда эффективны

Антитела — важная часть иммунитета, но они исчезают спустя несколько месяцев после инфекции или вакцинации. В отличие от них, Т-клеточный иммунитет может сохраняться десятилетиями.

Что с этим делать

Вирусолог Протасова считает, что нужны новые вакцины, которые активируют Т-клетки, а не только создают антитела.

Проблема

Обычные вакцины не работают против быстро мутирующих вирусов, таких как птичий грипп или MERS. Антитела просто не успевают адаптироваться.

Решение

Создание универсальных вакцин, которые будут запускать Т-клеточный иммунитет и делать организм неуязвимым к любым мутациям вирусов.

Итог: почему Т-клеточный иммунитет важнее, чем кажется

Т-клетки — это главная оборонительная линия организма.

Они запоминают вирусы на долгие годы.

Уничтожают инфицированные клетки без вреда для здоровых.

Позволяют не болеть опасными инфекциями или переносить их в легкой форме.

Будущее борьбы с вирусами — это не просто новые вакцины, а усиление клеточного иммунитета, который может защитить нас от новых пандемий, сообщает RuNews24.ru.

Уточнения

Антитела́ иммуноглобулины - крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ.

