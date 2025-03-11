Почему вы болеете, а ваш сосед – нет? Иммунный секрет, о котором не говорят врачи

Когда речь заходит о защите организма от вирусов, большинство людей сразу вспоминает про антитела. Однако в иммунной системе есть другая, не менее мощная защита — Т-клеточный иммунитет. Именно он позволяет нам справляться с опасными инфекциями и даже противостоять новым штаммам вирусов.
Вирусолог Светлана Протасова рассказала, почему Т-киллеры — это настоящие "снайперы" иммунной системы, и каким образом некоторые люди могут вообще не болеть ковидом или гриппом.
Т-клетки — это главный компонент клеточного иммунитета. В одной чайной ложке крови содержится до 5 миллионов Т-лимфоцитов, из которых около 19% — Т-киллеры.
Они беспрерывно патрулируют организм, перемещаясь не только по сосудам, но и проникая в ткани.
Т-клетки могут существовать в организме десятилетиями, запоминая вирусы, с которыми сталкивались раньше.
Исследования показывают, что 30-50% людей имеют Т-клеточный иммунитет к коронавирусам благодаря прошлым инфекциям простудными вирусами.
Это объясняет, почему
Другими словами, их организм заранее "знает" врага и моментально активирует защитные силы при заражении.
Антитела — важная часть иммунитета, но они исчезают спустя несколько месяцев после инфекции или вакцинации. В отличие от них, Т-клеточный иммунитет может сохраняться десятилетиями.
Вирусолог Протасова считает, что нужны новые вакцины, которые активируют Т-клетки, а не только создают антитела.
Т-клетки — это главная оборонительная линия организма.
Будущее борьбы с вирусами — это не просто новые вакцины, а усиление клеточного иммунитета, который может защитить нас от новых пандемий, сообщает RuNews24.ru.
Антитела́ иммуноглобулины - крупные глобулярные белки плазмы крови, выделяющиеся плазматическими клетками иммунной системы и служащие для нейтрализации клеток патогенов (бактерий, грибов, многоклеточных паразитов) и вирусов, а также белковых ядов и некоторых других чужеродных веществ.
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