Забытые упражнения, которые сделают ваш сон крепче и глубже

Если вас мучает бессонница, попробуйте не только вечерний чай, но и силовые тренировки! Новое исследование показало, что именно они улучшают сон сильнее, чем бег или йога.
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Тренировка с эспандером
Какие упражнения помогают засыпать:
Силовые тренировки - на 5,75 балла улучшают качество сна по шкале PSQI.
Аэробные нагрузки - помогают, но чуть слабее.
Комбинированные упражнения - дают эффект, но уступают силовым.
Что делать:
Тренироваться регулярно, даже если нагрузки минимальны.
Выбирать упражнения с собственным весомили отягощениями.
Не заниматься поздно вечером, чтобы не перевозбуждать нервную систему.
Вывод
Хотите засыпать быстрее и спать крепче? Добавьте силовые тренировки в свою рутину - это самый эффективный способ победить бессонницу!
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.