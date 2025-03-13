Забытые упражнения, которые сделают ваш сон крепче и глубже

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вас мучает бессонница, попробуйте не только вечерний чай, но и силовые тренировки! Новое исследование показало, что именно они улучшают сон сильнее, чем бег или йога.

Фото: freepik by alexeyzhilkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка с эспандером

Какие упражнения помогают засыпать:

Силовые тренировки - на 5,75 балла улучшают качество сна по шкале PSQI.

- на 5,75 балла улучшают качество сна по шкале PSQI. Аэробные нагрузки - помогают, но чуть слабее.

- помогают, но чуть слабее. Комбинированные упражнения - дают эффект, но уступают силовым.

Что делать:

Тренироваться регулярно, даже если нагрузки минимальны. Выбирать упражнения с собственным весом или отягощениями. Не заниматься поздно вечером, чтобы не перевозбуждать нервную систему.

Вывод

Хотите засыпать быстрее и спать крепче? Добавьте силовые тренировки в свою рутину - это самый эффективный способ победить бессонницу!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

