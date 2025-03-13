Как железо из мяса связано с раком: открытие, которое всех шокировало

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите стейки и шашлыки? Новое исследование выявило неожиданную связь между красным мясом и онкологией.

Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain мясо

Исследование A*STAR и NCCS показало:

Железо из красного мяса активирует теломеразу — фермент, который ускоряет деление раковых клеток.

Это может усиливать развитие колоректального рака.

Но есть и хорошие новости:

Учёные разработали молекулу SP2509, которая блокирует этот процесс.

Новый препарат уже показал перспективные результаты в замедлении роста опухоли.

Как снизить риск:

Не злоупотребляйте красным мясом - ешьте не чаще 2-3 раз в неделю.

- ешьте не чаще 2-3 раз в неделю. Добавляйте в рацион растительные источники железа - шпинат, чечевицу, орехи.

- шпинат, чечевицу, орехи. Следите за здоровьем ЖКТ - регулярные обследования помогут выявить риски.

Вывод

Красное мясо необходимо употреблять с осторожностью, особенно если у вас есть предрасположенность к онкологии. Учёные уже работают над безопасными способами снизить риски!

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



