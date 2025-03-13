Как железо из мяса связано с раком: открытие, которое всех шокировало
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Любите стейки и шашлыки? Новое исследование выявило неожиданную связь между красным мясом и онкологией.
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мясо
Исследование A*STAR и NCCS показало:
- Железо из красного мяса активирует теломеразу — фермент, который ускоряет деление раковых клеток.
- Это может усиливать развитие колоректального рака.
Но есть и хорошие новости:
- Учёные разработали молекулу SP2509, которая блокирует этот процесс.
- Новый препарат уже показал перспективные результаты в замедлении роста опухоли.
Как снизить риск:
- Не злоупотребляйте красным мясом - ешьте не чаще 2-3 раз в неделю.
- Добавляйте в рацион растительные источники железа - шпинат, чечевицу, орехи.
- Следите за здоровьем ЖКТ - регулярные обследования помогут выявить риски.
Вывод
Красное мясо необходимо употреблять с осторожностью, особенно если у вас есть предрасположенность к онкологии. Учёные уже работают над безопасными способами снизить риски!
Уточнения
Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
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Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.