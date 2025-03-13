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Как железо из мяса связано с раком: открытие, которое всех шокировало

1:06
Здоровье

Любите стейки и шашлыки? Новое исследование выявило неожиданную связь между красным мясом и онкологией.

мясо
Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain
мясо

Исследование A*STAR и NCCS показало:

  • Железо из красного мяса активирует теломеразу — фермент, который ускоряет деление раковых клеток.
  • Это может усиливать развитие колоректального рака.

Но есть и хорошие новости:

  • Учёные разработали молекулу SP2509, которая блокирует этот процесс.

  • Новый препарат уже показал перспективные результаты в замедлении роста опухоли.

Как снизить риск:

  • Не злоупотребляйте красным мясом - ешьте не чаще 2-3 раз в неделю.

  • Добавляйте в рацион растительные источники железа - шпинат, чечевицу, орехи.

  • Следите за здоровьем ЖКТ - регулярные обследования помогут выявить риски.

Вывод

Красное мясо необходимо употреблять с осторожностью, особенно если у вас есть предрасположенность к онкологии. Учёные уже работают над безопасными способами снизить риски!

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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