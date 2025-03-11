Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом внутри теплицы – сумасшедшая идея или будущее экостроительства
Вы сажаете томаты неправильно: один трюк — и урожай станет больше, а вредителей не будет
Саша Бортич призналась, что не сразу ощутила бесконечную любовь к сыну
Неожиданный поворот: что в сценарии Драмы заставило Паттинсона звонить Зендее
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Киев ждёт провал: глава офиса Зеленского Ермак — главный враг США на переговорах
Охрана, камеры и живая изгородь: раскрыты детали жизни Пугачёвой на Кипре
Город, который не похож на Бразилию: европейский оазис в горах
Коппола разорился: создатель Крёстного отца остался без денег на новые фильмы

Плохой сон – не ваша вина: вот почему офисная работа ведёт к бессоннице

4:04
Здоровье

Работающие люди, ведущие малоподвижный образ жизни, подвергаются повышенному риску бессонницы, что может сказаться на их продуктивности и общем состоянии здоровья. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Флориды в новом исследовании, опубликованном 7 января в Journal of Occupational Health Psychology.

Мужчина в офисе
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина в офисе

По словам ведущего автора исследования, доктора Клэр Смит, изменения в структуре работы, включая длительное пребывание за компьютером и сокращение физической активности, оказывают негативное влияние на сон.

"Сон — это один из важнейших факторов благополучия сотрудников. Однако современный рабочий ритм, основанный на сидячем образе жизни и нерегулярных графиках, подвергает его опасности", — подчеркнула Смит.

Как работа влияет на качество сна

Исследование охватило более 1 000 человек и продолжалось в течение 10 лет. Учёные анализировали ключевые факторы, влияющие на сон работников, включая физическую активность, использование технологий и рабочий график.

В результате исследователи выделили три группы участников:

  • "Хорошие спящие" — имеют стабильный режим сна и низкий уровень усталости.
  • "Бессонные спящие" — страдают от недостатка сна и высокой дневной утомляемости.
  • "Догоняющие спящие" — восполняют нехватку сна за счёт дневного отдыха или сна на выходных.

Наибольшие риски столкнуться с проблемами сна наблюдаются у сотрудников с нерегулярным графиком работы. Так, работники ночных смен на 66% чаще попадали в категорию "догоняющих спящих".

Долгосрочные последствия нарушений сна

По данным исследования, 90% людей с бессонницей продолжают испытывать проблемы со сном даже спустя 10 лет. Хронический недостаток сна увеличивает риск серьёзных заболеваний:

  • Сердечно-сосудистых болезней — на 72%;
  • Диабета — на до 188%;
  • Депрессии и нервных расстройств.

По словам доктора Луиса Буэнавера из Университета Джонса Хопкинса, исследование уникально тем, что анализирует изменения в привычках сна сотрудников в долгосрочной перспективе.

"Обычно исследования сна сосредотачиваются на его продолжительности и качестве, но этот анализ дает гораздо более полное представление о проблеме", — отметил Буэнавер.

Что поможет улучшить сон

Эксперты отмечают, что полностью изменить рабочий график или сферу деятельности для улучшения сна в большинстве случаев невозможно. Однако даже небольшие корректировки могут положительно сказаться на самочувствии:

  • Регулярные перерывы в течение рабочего дня. Короткие прогулки и движение помогают снизить уровень стресса и предотвратить проблемы со сном.
  • Чёткие границы между работой и отдыхом. Отключение гаджетов за 2 часа до сна и отказ от работы в позднее время помогает нормализовать биологические ритмы.
  • Использование технологий с умом. Если работа требует постоянного взаимодействия с компьютером, стоит активировать фильтр синего света и установить зарядку телефона вне спальни.
  • Коррекция режима освещения. Ночные работники могут использовать светотерапию для адаптации циркадных ритмов.

"Даже небольшие изменения в образе жизни могут привести к значительному улучшению сна и общего состояния здоровья", — заключает Буэнавер.

Исследование подтвердило, что малоподвижный образ жизни и нерегулярный рабочий график являются ключевыми факторами риска бессонницы. Долговременные нарушения сна, в свою очередь, повышают вероятность развития серьёзных заболеваний. Эксперты рекомендуют учитывать влияние рабочего ритма на здоровье и вносить небольшие корректировки, которые помогут восстановить качественный отдых.

Уточнения

Астени́я (от др.-греч. ἀσθένεια — бессилие), астени́ческое состоя́ние, астени́ческий синдро́м, астени́ческая реа́кция, не́рвно-психи́ческая сла́бость, синдром хронической усталости (англ. Chronic Fatigue Syndrome) — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов. 

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Красота и стиль
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года Аудио 
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
Шоу-бизнес
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
Дивиденды крупнейших компаний мира установили рекорд
Дом внутри теплицы – сумасшедшая идея или будущее экостроительства
Вы сажаете томаты неправильно: один трюк — и урожай станет больше, а вредителей не будет
Саша Бортич призналась, что не сразу ощутила бесконечную любовь к сыну
Неожиданный поворот: что в сценарии Драмы заставило Паттинсона звонить Зендее
Как отвадить кота от грядок? Простой, но действенный метод
Плохой сон – не ваша вина: вот почему офисная работа ведёт к бессоннице
Киев ждёт провал: глава офиса Зеленского Ермак — главный враг США на переговорах
Охрана, камеры и живая изгородь: раскрыты детали жизни Пугачёвой на Кипре
Город, который не похож на Бразилию: европейский оазис в горах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.