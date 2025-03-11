Плохой сон – не ваша вина: вот почему офисная работа ведёт к бессоннице

4:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Работающие люди, ведущие малоподвижный образ жизни, подвергаются повышенному риску бессонницы, что может сказаться на их продуктивности и общем состоянии здоровья. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Флориды в новом исследовании, опубликованном 7 января в Journal of Occupational Health Psychology.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в офисе

По словам ведущего автора исследования, доктора Клэр Смит, изменения в структуре работы, включая длительное пребывание за компьютером и сокращение физической активности, оказывают негативное влияние на сон.

"Сон — это один из важнейших факторов благополучия сотрудников. Однако современный рабочий ритм, основанный на сидячем образе жизни и нерегулярных графиках, подвергает его опасности", — подчеркнула Смит.

Как работа влияет на качество сна

Исследование охватило более 1 000 человек и продолжалось в течение 10 лет. Учёные анализировали ключевые факторы, влияющие на сон работников, включая физическую активность, использование технологий и рабочий график.

В результате исследователи выделили три группы участников:

"Хорошие спящие" — имеют стабильный режим сна и низкий уровень усталости.

"Бессонные спящие" — страдают от недостатка сна и высокой дневной утомляемости.

"Догоняющие спящие" — восполняют нехватку сна за счёт дневного отдыха или сна на выходных.

Наибольшие риски столкнуться с проблемами сна наблюдаются у сотрудников с нерегулярным графиком работы. Так, работники ночных смен на 66% чаще попадали в категорию "догоняющих спящих".

Долгосрочные последствия нарушений сна

По данным исследования, 90% людей с бессонницей продолжают испытывать проблемы со сном даже спустя 10 лет. Хронический недостаток сна увеличивает риск серьёзных заболеваний:

Сердечно-сосудистых болезней — на 72% ;

; Диабета — на до 188% ;

; Депрессии и нервных расстройств.

По словам доктора Луиса Буэнавера из Университета Джонса Хопкинса, исследование уникально тем, что анализирует изменения в привычках сна сотрудников в долгосрочной перспективе.

"Обычно исследования сна сосредотачиваются на его продолжительности и качестве, но этот анализ дает гораздо более полное представление о проблеме", — отметил Буэнавер.

Что поможет улучшить сон

Эксперты отмечают, что полностью изменить рабочий график или сферу деятельности для улучшения сна в большинстве случаев невозможно. Однако даже небольшие корректировки могут положительно сказаться на самочувствии:

Регулярные перерывы в течение рабочего дня . Короткие прогулки и движение помогают снизить уровень стресса и предотвратить проблемы со сном.

. Короткие прогулки и движение помогают снизить уровень стресса и предотвратить проблемы со сном. Чёткие границы между работой и отдыхом . Отключение гаджетов за 2 часа до сна и отказ от работы в позднее время помогает нормализовать биологические ритмы.

. Отключение гаджетов за 2 часа до сна и отказ от работы в позднее время помогает нормализовать биологические ритмы. Использование технологий с умом . Если работа требует постоянного взаимодействия с компьютером, стоит активировать фильтр синего света и установить зарядку телефона вне спальни.

. Если работа требует постоянного взаимодействия с компьютером, стоит активировать и установить зарядку телефона вне спальни. Коррекция режима освещения. Ночные работники могут использовать светотерапию для адаптации циркадных ритмов.

"Даже небольшие изменения в образе жизни могут привести к значительному улучшению сна и общего состояния здоровья", — заключает Буэнавер.

Исследование подтвердило, что малоподвижный образ жизни и нерегулярный рабочий график являются ключевыми факторами риска бессонницы. Долговременные нарушения сна, в свою очередь, повышают вероятность развития серьёзных заболеваний. Эксперты рекомендуют учитывать влияние рабочего ритма на здоровье и вносить небольшие корректировки, которые помогут восстановить качественный отдых.

Уточнения

Астени́я (от др.-греч. ἀσθένεια — бессилие), астени́ческое состоя́ние, астени́ческий синдро́м, астени́ческая реа́кция, не́рвно-психи́ческая сла́бость, синдром хронической усталости (англ. Chronic Fatigue Syndrome) — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света, резких запахов.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

