5 вещей, которые нужно знать о чистке зубов – иначе появится кариес
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Каждый день мы чистим зубы, но делаем ли мы это правильно? Стоматолог Вячеслав Минко рассказал, какие ошибки допускают 90% людей и как правильно ухаживать за ротовой полостью.
Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic
Ирригатор
Как выбрать зубную щётку:
- Не берите жёсткую щетину — она травмирует эмаль и дёсны.
- Щётка с маленькой головкой — лучше очищает труднодоступные места.
- Электрическая щётка — эффективнее обычной, но её тоже нужно правильно использовать.
Как правильно чистить зубы:
- Щётка под углом 45° — движения от дёсен к краю зубов.
- На нижней челюсти — снизу вверх, на верхней — сверху вниз.
- Не давите на зубы! Эмаль можно повредить, если нажимать слишком сильно.
- Чистите не меньше 3 минут — уделяйте внимание каждому зубу.
- После чистки не пейте кофе и чай 15 минут — они могут окрасить эмаль.
Дополнительные средства для ухода
- Ирригатор — помогает очистить зубы и межзубные промежутки.
- Зубная нить — удаляет налёт в местах, куда щётка не доберётся.
- Ёршики — отлично подходят для чистки между зубами.
- Ополаскиватели — не все подходят для ежедневного использования, лучше консультироваться с врачом.
Самые частые ошибки при чистке зубов
- Редкая смена щётки - раз в 3 месяца она должна быть новой!
- Чистка зубов перед завтраком - лучше после, чтобы убрать налёт от еды.
- Использование слишком абразивной пасты - это может повредить эмаль.
- Игнорирование чистки языка - на нём накапливаются бактерии.
- Отсутствие профилактических осмотров — стоматолога нужно посещать раз в полгода!
Вывод
Правильная гигиена полости рта защищает от кариеса, зубного камня и неприятного запаха. Формируйте полезные привычки — и ваша улыбка будет здоровой и красивой!
Уточнения
Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
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