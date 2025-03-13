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5 вещей, которые нужно знать о чистке зубов – иначе появится кариес

1:58
Здоровье

Каждый день мы чистим зубы, но делаем ли мы это правильно? Стоматолог Вячеслав Минко рассказал, какие ошибки допускают 90% людей и как правильно ухаживать за ротовой полостью.

Ирригатор
Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic
Ирригатор

Как выбрать зубную щётку:

  • Не берите жёсткую щетину — она травмирует эмаль и дёсны.
  • Щётка с маленькой головкой — лучше очищает труднодоступные места.
  • Электрическая щётка — эффективнее обычной, но её тоже нужно правильно использовать.

Как правильно чистить зубы:

  1. Щётка под углом 45° — движения от дёсен к краю зубов.
  2. На нижней челюсти — снизу вверх, на верхней — сверху вниз.
  3. Не давите на зубы! Эмаль можно повредить, если нажимать слишком сильно.
  4. Чистите не меньше 3 минут — уделяйте внимание каждому зубу.
  5. После чистки не пейте кофе и чай 15 минут — они могут окрасить эмаль.

Дополнительные средства для ухода

  • Ирригатор — помогает очистить зубы и межзубные промежутки.
  • Зубная нить — удаляет налёт в местах, куда щётка не доберётся.
  • Ёршики — отлично подходят для чистки между зубами.
  • Ополаскиватели — не все подходят для ежедневного использования, лучше консультироваться с врачом.

Самые частые ошибки при чистке зубов

  • Редкая смена щётки - раз в 3 месяца она должна быть новой!
  • Чистка зубов перед завтраком - лучше после, чтобы убрать налёт от еды.
  • Использование слишком абразивной пасты - это может повредить эмаль.
  • Игнорирование чистки языка - на нём накапливаются бактерии.
  • Отсутствие профилактических осмотров — стоматолога нужно посещать раз в полгода!

Вывод

Правильная гигиена полости рта защищает от кариеса, зубного камня и неприятного запаха. Формируйте полезные привычки — и ваша улыбка будет здоровой и красивой!

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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