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Вы всё делаете неправильно: как на самом деле нужно использовать дезодорант

1:12
Здоровье

Большинство людей неправильно наносят дезодорант, из-за чего он теряет эффективность. Эксперт по уходу за кожей Ри Адель объяснила, в какое время суток его нужно применять, чтобы потоотделение действительно сократилось.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Какая ошибка самая распространённая

Вы наносите дезодорант утром или после тренировок — но это бесполезно! Наносите его на ночь - именно тогда потовые железы менее активны, и средство работает эффективнее.

Почему дезодорант лучше применять вечером

  • Ночью кожа сухая, средство лучше впитывается.

  • Оно успевает проникнуть в кожу и блокировать потоотделение заранее.

  • На следующий день дезодорант будет работать дольше и сильнее.

Как правильно наносить:

  • Только на сухую кожу — так впитывание будет максимальным.

  • Не наносите повторно днём — если вечером использовали правильно, это не потребуется.

  • Используйте антиперспирант, если хотите сократить потоотделение, а не просто маскировать запах.

Вывод

Хотите, чтобы дезодорант работал на 100%? Наносите его вечером перед сном, и вам не придётся обновлять его утром!

Уточнения

Дезодора́нт - косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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