Вы всё делаете неправильно: как на самом деле нужно использовать дезодорант

Большинство людей неправильно наносят дезодорант, из-за чего он теряет эффективность. Эксперт по уходу за кожей Ри Адель объяснила, в какое время суток его нужно применять, чтобы потоотделение действительно сократилось.
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Гипергидроз
Какая ошибка самая распространённая
Вы наносите дезодорант утром или после тренировок — но это бесполезно! Наносите его на ночь - именно тогда потовые железы менее активны, и средство работает эффективнее.
Почему дезодорант лучше применять вечером
Ночью кожа сухая, средство лучше впитывается.
Оно успевает проникнуть в кожу и блокировать потоотделение заранее.
На следующий день дезодорант будет работать дольше и сильнее.
Как правильно наносить:
Только на сухую кожу — так впитывание будет максимальным.
Не наносите повторно днём — если вечером использовали правильно, это не потребуется.
Используйте антиперспирант, если хотите сократить потоотделение, а не просто маскировать запах.
Вывод
Хотите, чтобы дезодорант работал на 100%? Наносите его вечером перед сном, и вам не придётся обновлять его утром!
Уточнения
Дезодора́нт - косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
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