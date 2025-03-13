Вы всё делаете неправильно: как на самом деле нужно использовать дезодорант

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство людей неправильно наносят дезодорант, из-за чего он теряет эффективность. Эксперт по уходу за кожей Ри Адель объяснила, в какое время суток его нужно применять, чтобы потоотделение действительно сократилось.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Какая ошибка самая распространённая

Вы наносите дезодорант утром или после тренировок — но это бесполезно! Наносите его на ночь - именно тогда потовые железы менее активны, и средство работает эффективнее.

Почему дезодорант лучше применять вечером

Ночью кожа сухая, средство лучше впитывается.

Оно успевает проникнуть в кожу и блокировать потоотделение заранее.

На следующий день дезодорант будет работать дольше и сильнее.

Как правильно наносить:

Только на сухую кожу — так впитывание будет максимальным.

Не наносите повторно днём — если вечером использовали правильно, это не потребуется.

Используйте антиперспирант, если хотите сократить потоотделение, а не просто маскировать запах.

Вывод

Хотите, чтобы дезодорант работал на 100%? Наносите его вечером перед сном, и вам не придётся обновлять его утром!

Уточнения

Дезодора́нт - косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.



