Вы точно не знали этого: смартфон может испортить вашу челюсть
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Любите "залипать" в смартфоне? Стоматолог З. Кудаев предупреждает: это вредит вашим зубам и повышает риск кариеса, повреждения эмали и даже переломов.
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Девушка с леденцом
Как телефон разрушает ротовую полость
- Снижает выработку слюны - слюнные железы работают хуже при длительной фокусировке на экране. А слюна — это естественный антисептик, защищающий зубы.
- Вы едите, не замечая что и как - быстрое глотание без пережёвывания нарушает пищеварение и увеличивает нагрузку на зубы.
- Риск сломать зуб - "залипая" в смартфон, можно перекусить слишком твёрдый продукт и даже сломать зуб.
- Опасность падения телефона - гаджет может упасть на лицо, травмируя зубы, нос и челюсть.
Как снизить вред:
- Пейте больше воды, чтобы поддерживать выработку слюны.
- Сосредотачивайтесь на еде, а не на экране.
- Не грызите твёрдые снеки, пока смотрите в телефон.
- Не держите гаджет над лицом, особенно лёжа.
Вывод
Использование смартфона может нанести вред зубам, даже если вы этого не замечаете. Следите за своими привычками — и ваша улыбка будет здоровой!
Уточнения
Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
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