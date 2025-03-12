Вы точно не знали этого: смартфон может испортить вашу челюсть

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите "залипать" в смартфоне? Стоматолог З. Кудаев предупреждает: это вредит вашим зубам и повышает риск кариеса, повреждения эмали и даже переломов.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка с леденцом

Как телефон разрушает ротовую полость

Снижает выработку слюны - слюнные железы работают хуже при длительной фокусировке на экране. А слюна — это естественный антисептик, защищающий зубы.

- слюнные железы работают хуже при длительной фокусировке на экране. А слюна — это естественный антисептик, защищающий зубы. Вы едите, не замечая что и как - быстрое глотание без пережёвывания нарушает пищеварение и увеличивает нагрузку на зубы.

- быстрое глотание без пережёвывания нарушает пищеварение и увеличивает нагрузку на зубы. Риск сломать зуб - "залипая" в смартфон, можно перекусить слишком твёрдый продукт и даже сломать зуб.

- "залипая" в смартфон, можно перекусить слишком твёрдый продукт и даже сломать зуб. Опасность падения телефона - гаджет может упасть на лицо, травмируя зубы, нос и челюсть.

Как снизить вред:

Пейте больше воды, чтобы поддерживать выработку слюны.

Сосредотачивайтесь на еде, а не на экране.

Не грызите твёрдые снеки, пока смотрите в телефон.

Не держите гаджет над лицом, особенно лёжа.

Вывод

Использование смартфона может нанести вред зубам, даже если вы этого не замечаете. Следите за своими привычками — и ваша улыбка будет здоровой!

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

