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Вы точно не знали этого: смартфон может испортить вашу челюсть

1:15
Здоровье

Любите "залипать" в смартфоне? Стоматолог З. Кудаев предупреждает: это вредит вашим зубам и повышает риск кариеса, повреждения эмали и даже переломов.

Девушка с леденцом
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка с леденцом

Как телефон разрушает ротовую полость

  • Снижает выработку слюны - слюнные железы работают хуже при длительной фокусировке на экране. А слюна — это естественный антисептик, защищающий зубы.

  • Вы едите, не замечая что и как - быстрое глотание без пережёвывания нарушает пищеварение и увеличивает нагрузку на зубы.

  • Риск сломать зуб - "залипая" в смартфон, можно перекусить слишком твёрдый продукт и даже сломать зуб.

  • Опасность падения телефона - гаджет может упасть на лицо, травмируя зубы, нос и челюсть.

Как снизить вред:

  • Пейте больше воды, чтобы поддерживать выработку слюны.
  • Сосредотачивайтесь на еде, а не на экране.
  • Не грызите твёрдые снеки, пока смотрите в телефон.
  • Не держите гаджет над лицом, особенно лёжа.

Вывод

Использование смартфона может нанести вред зубам, даже если вы этого не замечаете. Следите за своими привычками — и ваша улыбка будет здоровой!

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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