Диета не помогает: возможно, вы просто не замечаете этих банальных калорийных ловушек
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Многие уверены: чем меньше еды, тем меньше вес. Но гастроэнтеролог Диляра Лебедева утверждает: даже при малом количестве пищи можно набирать лишние килограммы.
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Девушка с весами
Скрытые калории — небольшие порции, но высококалорийные продукты:
- Капучино с сиропом — 200 ккал.
- Горсть орехов — 150 ккал.
- Заправка для салата — 120 ккал.
- Кусочек шоколада — 100 ккал.
В сумме — +500 ккал в день, даже если вам кажется, что вы едите немного!
Что ещё может повлиять на метаболизм:
- Гормональные сбои - замедленный метаболизм может мешать снижению веса.
- Стресс и недосып - приводят к повышенному уровню кортизола, из-за чего тело накапливает жир.
- Неправильный режим питания - редкие приёмы пищи могут заставить организм накапливать запасы.
Как избежать скрытого набора веса:
- Следите за калорийностью напитков и перекусов.
- Ешьте регулярно, а не "раз в день и мало".
- Спите не менее 7-8 часов в сутки.
- Проверьте гормоны, если вес растёт без видимой причины.
Вывод
Дело не в количестве еды, а в её составе! Чтобы похудеть, важно анализировать весь рацион, а не просто есть меньше.
Уточнения
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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