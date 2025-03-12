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Диета не помогает: возможно, вы просто не замечаете этих банальных калорийных ловушек

1:21
Здоровье

Многие уверены: чем меньше еды, тем меньше вес. Но гастроэнтеролог Диляра Лебедева утверждает: даже при малом количестве пищи можно набирать лишние килограммы.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

Скрытые калории — небольшие порции, но высококалорийные продукты:

  • Капучино с сиропом — 200 ккал.
  • Горсть орехов — 150 ккал.
  • Заправка для салата — 120 ккал.
  • Кусочек шоколада — 100 ккал.

В сумме — +500 ккал в день, даже если вам кажется, что вы едите немного!

Что ещё может повлиять на метаболизм:

  • Гормональные сбои - замедленный метаболизм может мешать снижению веса.

  • Стресс и недосып - приводят к повышенному уровню кортизола, из-за чего тело накапливает жир.

  • Неправильный режим питания - редкие приёмы пищи могут заставить организм накапливать запасы.

Как избежать скрытого набора веса:

  1. Следите за калорийностью напитков и перекусов.

  2. Ешьте регулярно, а не "раз в день и мало".

  3. Спите не менее 7-8 часов в сутки.

  4. Проверьте гормоны, если вес растёт без видимой причины.

Вывод

Дело не в количестве еды, а в её составе! Чтобы похудеть, важно анализировать весь рацион, а не просто есть меньше.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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