Сливочное масло вреднее, чем кажется: как его употребление сокращает жизнь

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите сливочное масло? Новое исследование Гарварда показывает, что оно может сократить продолжительность жизни!

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

Что выяснили учёные:

50-летнее исследование 220 000 человек показало:

Любители сливочного масла умирали на 15% чаще .

. Замена на растительные масла снижала риск смерти на 20%.

+10 г растительных масел в день:

-11% риск смерти от рака.

от рака. -6% вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

сердечно-сосудистых заболеваний. +10 г сливочного масла в день - +12% риск смерти от рака.

Что использовать вместо сливочного масла

Оливковое масло - снижает воспаление и риск инсульта. Кукурузное масло - богато омега-6, полезно для сердца. Рапсовое масло - улучшает обмен веществ.

Вывод

Полностью отказываться от сливочного масла не обязательно, но замена его на растительные альтернативы поможет вам прожить дольше и снизить риск опасных заболеваний.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

