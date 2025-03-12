Сливочное масло вреднее, чем кажется: как его употребление сокращает жизнь
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Любите сливочное масло? Новое исследование Гарварда показывает, что оно может сократить продолжительность жизни!
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло
Что выяснили учёные:
50-летнее исследование 220 000 человек показало:
- Любители сливочного масла умирали на 15% чаще.
- Замена на растительные масла снижала риск смерти на 20%.
+10 г растительных масел в день:
- -11% риск смерти от рака.
- -6% вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
- +10 г сливочного масла в день - +12% риск смерти от рака.
Что использовать вместо сливочного масла
- Оливковое масло - снижает воспаление и риск инсульта.
- Кукурузное масло - богато омега-6, полезно для сердца.
- Рапсовое масло - улучшает обмен веществ.
Вывод
Полностью отказываться от сливочного масла не обязательно, но замена его на растительные альтернативы поможет вам прожить дольше и снизить риск опасных заболеваний.
Уточнения
Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
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Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.