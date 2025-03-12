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Сливочное масло вреднее, чем кажется: как его употребление сокращает жизнь

1:04
Здоровье

Любите сливочное масло? Новое исследование Гарварда показывает, что оно может сократить продолжительность жизни!

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Что выяснили учёные:

50-летнее исследование 220 000 человек показало:

  • Любители сливочного масла умирали на 15% чаще.

  • Замена на растительные масла снижала риск смерти на 20%.

+10 г растительных масел в день:

  • -11% риск смерти от рака.
  • -6% вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
  • +10 г сливочного масла в день - +12% риск смерти от рака.

Что использовать вместо сливочного масла

  1. Оливковое масло - снижает воспаление и риск инсульта.

  2. Кукурузное масло - богато омега-6, полезно для сердца.

  3. Рапсовое масло - улучшает обмен веществ.

Вывод

Полностью отказываться от сливочного масла не обязательно, но замена его на растительные альтернативы поможет вам прожить дольше и снизить риск опасных заболеваний.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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