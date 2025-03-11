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Как яркие обои могут спасти вас от перепадов давления и плохого настроения

1:16
Здоровье

Если изменения погоды сильно влияют на ваше самочувствие, возможно, дело не только в давлении, но и в настроении. Кардиолог Ю. Беленков предложил оригинальный метод борьбы с метеозависимостью — яркие обои в доме!

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Как это работает:

  • Яркие цвета стимулируют работу мозга и повышают уровень эндорфинов.

  • В пасмурную погоду стены с тёплыми оттенками визуально компенсируют нехватку солнца.

  • Улучшение настроения снижает влияние перепадов давления на организм.

Другие советы против метеозависимости:

  1. Чаще гуляйте - свежий воздух помогает организму адаптироваться к изменениям погоды.

  2. Сократите потребление соли, так как она задерживает воду и может усиливать скачки давления.

  3. Занимайтесь физической активностью - это помогает стабилизировать сосуды и улучшить самочувствие.

  4. Закаливание и климатолечение помогают уменьшить чувствительность к переменам погоды.

Вывод

Метеочувствительность — не приговор! Простые изменения в интерьере, питание и активный образ жизни помогут вам легче переносить смену погоды и избавиться от головных болей, скачков давления и слабости.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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