Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец авантюры. Российские войска вошли в Суджу
Варёная или копчёная? Какую колбасу можно замораживать без потери вкуса
IT на втором плане: в какой сфере зарплаты взлетели до 34%?
Россиянам придется тратить больше: какие товары подорожают в апреле?
Не бойтесь высоких сапог! Как Амаль Клуни делает их элегантными
Миллион за выступление: что требует Стас Ярушин от организаторов концертов
ТОП-6 самых читаемых журналов СССР
Любовь и границы: что делать, если собака пытается захватить вашу постель
0,01% годовых: как взять авто почти даром и не попасть на дополнительные платежи

Простые привычки, которые сделают вас здоровее и счастливее

1:27
Здоровье

Ваши привычки могут влиять на психику больше, чем кажется! Врач Е. Алексенцева рассказала, как правильный распорядок дня помогает нервной системе, метаболизму и даже интеллекту.

утро
Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
утро

Почему режим дня так важен

  • Чёткий распорядок улучшает работу внутренних органов и повышает качество сна.

  • Сон до 23:00 важен для выработки мелатонина — гормона, который регулирует ритмы организма.

  • Физическая активность предотвращает возрастную потерю мышц и поддерживает здоровье.

  • Правильное питание помогает улучшить пищеварение и обмен веществ.

  • Отказ от гаджетов во время еды предотвращает переедание и нарушение пищевых привычек.

Как соблюдать режим правильно:

  • Спать 7-9 часов, ложиться до 11 вечера.

  • Питаться 3-4 раза в день (наиболее плотный приём пищи — до обеда).

  • Больше двигаться - физическая активность влияет на работу мозга.

  • Читать книги - это развивает интеллект, укрепляет память и замедляет старение мозга.

  • Пить 2-3 литра воды в день, включая жидкость из пищи.

Вывод

Чёткий режим - не просто привычка, а способ укрепить психику и продлить молодость мозга. Учёные уверены: здоровый распорядок снижает уровень стресса, повышает продуктивность и улучшает общее самочувствие.

Уточнения

Здоро́вье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
Шоу-бизнес
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего Аудио 
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
Еда и рецепты
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Последние материалы
Варёная или копчёная? Какую колбасу можно замораживать без потери вкуса
IT на втором плане: в какой сфере зарплаты взлетели до 34%?
Россиянам придется тратить больше: какие товары подорожают в апреле?
Не бойтесь высоких сапог! Как Амаль Клуни делает их элегантными
Миллион за выступление: что требует Стас Ярушин от организаторов концертов
ТОП-6 самых читаемых журналов СССР
Объявление, которое никто не заметит: главная ошибка при продаже авто
Любовь и границы: что делать, если собака пытается захватить вашу постель
0,01% годовых: как взять авто почти даром и не попасть на дополнительные платежи
Грибной суп с изюминкой — попробуете раз, и другой рецепт уже не нужен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.