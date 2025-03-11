Простые привычки, которые сделают вас здоровее и счастливее

Ваши привычки могут влиять на психику больше, чем кажется! Врач Е. Алексенцева рассказала, как правильный распорядок дня помогает нервной системе, метаболизму и даже интеллекту.
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утро
Почему режим дня так важен
Чёткий распорядок улучшает работу внутренних органов и повышает качество сна.
Сон до 23:00 важен для выработки мелатонина — гормона, который регулирует ритмы организма.
Физическая активность предотвращает возрастную потерю мышц и поддерживает здоровье.
Правильное питание помогает улучшить пищеварение и обмен веществ.
Отказ от гаджетов во время еды предотвращает переедание и нарушение пищевых привычек.
Как соблюдать режим правильно:
Спать 7-9 часов, ложиться до 11 вечера.
Питаться 3-4 раза в день (наиболее плотный приём пищи — до обеда).
Больше двигаться - физическая активность влияет на работу мозга.
Читать книги - это развивает интеллект, укрепляет память и замедляет старение мозга.
Пить 2-3 литра воды в день, включая жидкость из пищи.
Вывод
Чёткий режим - не просто привычка, а способ укрепить психику и продлить молодость мозга. Учёные уверены: здоровый распорядок снижает уровень стресса, повышает продуктивность и улучшает общее самочувствие.
Уточнения
Здоро́вье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.