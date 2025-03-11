Простые привычки, которые сделают вас здоровее и счастливее

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваши привычки могут влиять на психику больше, чем кажется! Врач Е. Алексенцева рассказала, как правильный распорядок дня помогает нервной системе, метаболизму и даже интеллекту.

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

Почему режим дня так важен

Чёткий распорядок улучшает работу внутренних органов и повышает качество сна.

улучшает работу внутренних органов и повышает качество сна. Сон до 23:00 важен для выработки мелатонина — гормона, который регулирует ритмы организма.

важен для выработки мелатонина — гормона, который регулирует ритмы организма. Физическая активность предотвращает возрастную потерю мышц и поддерживает здоровье.

предотвращает возрастную потерю мышц и поддерживает здоровье. Правильное питание помогает улучшить пищеварение и обмен веществ.

помогает улучшить пищеварение и обмен веществ. Отказ от гаджетов во время еды предотвращает переедание и нарушение пищевых привычек.

Как соблюдать режим правильно:

Спать 7-9 часов , ложиться до 11 вечера.

, ложиться до 11 вечера. Питаться 3-4 раза в день (наиболее плотный приём пищи — до обеда).

(наиболее плотный приём пищи — до обеда). Больше двигаться - физическая активность влияет на работу мозга.

- физическая активность влияет на работу мозга. Читать книги - это развивает интеллект, укрепляет память и замедляет старение мозга.

- это развивает интеллект, укрепляет память и замедляет старение мозга. Пить 2-3 литра воды в день, включая жидкость из пищи.

Вывод

Чёткий режим - не просто привычка, а способ укрепить психику и продлить молодость мозга. Учёные уверены: здоровый распорядок снижает уровень стресса, повышает продуктивность и улучшает общее самочувствие.

Уточнения

Здоро́вье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.



