Детокс для ленивых: простых способы очистить печень и почки

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Поддержание здоровья печени и почек — ключ к общему благополучию организма. Эти органы выполняют функции естественного детокса, очищая тело от вредных веществ. Чтобы поддержать их работу, важно внедрить в повседневную жизнь простые и эффективные привычки.​

Фото: https://www.freepik.com Детокс

1. Включите в рацион продукты, богатые серой

Сера способствует процессам детоксикации в печени. Продукты, такие как чеснок, лук, брокколи и цветная капуста, богаты этим элементом. Они помогают устранять тяжелые металлы и токсины из организма.

2. Пейте воду с добавками

Гидратация важна для здоровья почек. Добавление в воду огурца, мяты или имбиря не только улучшает вкус, но и обеспечивает антиоксиданты, поддерживающие функцию почек. Однако перед употреблением травяных настоев рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при приеме медикаментов.

3. Используйте кинзу в блюдах

Кинза, известная как кориандр, обладает способностью выводить тяжелые металлы из организма. Добавляйте свежую кинзу в салаты, смузи или соки для естественной поддержки здоровья печени.

4. Изучите травы, полезные для почек

Традиционная медицина использует травы, такие как одуванчик, для поддержки функции почек. Одуванчик способствует детоксикации и общему оздоровлению почек. Перед использованием травяных добавок важно проконсультироваться с врачом, особенно при существующих проблемах с почками или приеме лекарств.

5. Поддерживайте баланс минералов

Минералы, такие как калий и фосфор, необходимы для правильной работы почек. Однако их избыток может негативно сказаться на здоровье. Сбалансированное питание, включающее фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и молочные изделия, поможет поддерживать необходимый уровень этих минералов.

6. Регулярно занимайтесь физической активностью

Умеренные физические нагрузки, такие как ходьба или йога, улучшают кровообращение и способствуют эффективной работе печени и почек. Регулярные упражнения помогают организму эффективно выводить токсины.​

7. Ограничьте потребление алкоголя и обработанных продуктов

Алкоголь и продукты с высоким содержанием сахара и жиров могут перегружать печень и почки. Ограничение их потребления снижает нагрузку на эти органы и способствует их здоровью.​

Внедрение этих простых привычек в повседневную жизнь поможет поддерживать здоровье печени и почек, обеспечивая их эффективную работу и общее благополучие организма.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант "зашлако́ванность") — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

