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Ваша пломба в сговоре с кариесом: когда она больше не спасает зуб

1:49
Здоровье

Кажется, что после установки пломбы зубу больше ничего не угрожает. Но однажды она может превратиться в скрытую проблему, о которой вы даже не догадываетесь.

В кабинете стоматолога
Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
В кабинете стоматолога

Почему пломбы не служат вечно

Даже самые надёжные материалы со временем теряют плотность. Жевательная нагрузка, температурные перепады, химические реакции в слюне — всё это приводит к появлению микротрещин. Незаметные глазу, они становятся проходом для бактерий. В итоге кариес развивается прямо под пломбой, но остаётся скрытым, пока не начнётся резкая боль.

Чем больше нагрузка на зуб, тем быстрее разрушается пломба. Жевательные зубы страдают сильнее остальных, а привычка скрипеть зубами лишь ускоряет процесс. Конечно, современные композиты служат дольше устаревших цементов, но и они не вечны.

Как распознать проблему

Первые тревожные сигналы:

  • Изменение цвета пломбы.
  • Чувствительность к холодному или горячему.
  • Ощущение шероховатости.

Но чаще разрушение идёт незаметно. Именно поэтому стоматологи советуют проверять пломбы хотя бы раз в полгода.

Что делать, если пломба устарела

Рентген поможет выявить скрытые проблемы. Если между зубом и пломбой образовался зазор, необходимо заменить её, даже если ничего не беспокоит.

Ждать, пока она выпадет или начнётся боль, не стоит — это грозит потерей зубных тканей и осложнениями. Современные технологии позволяют провести замену быстро и безболезненно, а новые материалы защищают от повторного кариеса.

Главное — вовремя заметить, когда ваша пломба больше не справляется со своей задачей.

Уточнения

Пло́мба в стоматологии — материал, используемый для заполнения полости в зубе, образовавшейся после лечения кариеса или в результате механического или иного повреждения зуба.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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