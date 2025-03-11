Ваша печень вас не простит: чем грозит алкоголь каждые выходные

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждые выходные проводить за бокалом алкоголя может показаться безобидным способом расслабиться. Однако эта привычка имеет серьезные последствия, влияя на ваше физическое и психическое здоровье.

Фото: unsplash.com by Greyson Joralemon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночной клуб

Что происходит с организмом

Краткосрочные эффекты

Алкоголь действует как мочегонное средство, вызывая обезвоживание. В результате — головные боли, упадок сил и общее недомогание на следующий день. Также, вопреки распространенному мнению, спиртное ухудшает качество сна, нарушая фазы глубокого отдыха. Это приводит к чувству разбитости и снижению работоспособности.

Еще один неприятный момент — лишние калории. Алкогольные напитки богаты так называемыми "пустыми" калориями, которые не приносят пользы организму, но способствуют набору веса, особенно при отсутствии физической активности и сбалансированного питания.

Долгосрочные последствия

Регулярное употребление алкоголя наносит значительный вред печени, которая отвечает за его переработку. Со временем это может привести к ожирению печени и даже циррозу.

Сердечно-сосудистая система также страдает: повышается риск гипертонии и аритмий. Но не только тело подвергается угрозе — алкоголь негативно влияет на психику, увеличивая риск тревожности и депрессии.

Еще один тревожный фактор — зависимость. Частое употребление алкоголя может привести к алкоголизму, что сказывается на работе, семье и социальных связях.

Задумайтесь о своем выборе

Понимание этих последствий поможет пересмотреть отношение к алкоголю. Отказ от привычки пить каждые выходные — важный шаг на пути к здоровому образу жизни.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

