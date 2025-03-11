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Учёные нашли микропластик в мозге: вот как он туда попадает

3:53
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с пластиком, когда вы разогреваете в нём еду? Недавнее исследование выявило тревожную связь между пластиковой посудой, микропластиком в организме и болезнями мозга.

Пластиковая посуда
Фото: commons.wikimedia.org by Deeneris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пластиковая посуда

Микропластик в мозге: неожиданное открытие

Исследование, опубликованное в Nature Medicine, обнаружило, что концентрация микропластика в мозге человека в 7-30 раз выше, чем в других органах, таких как печень или почки. Более того, у людей, страдающих деменцией, уровень этих частиц оказался в 3-5 раз выше, чем у здоровых участников.

Этот вывод вызвал серьезную обеспокоенность среди врачей, поскольку микропластик способен проникать в кровоток и накапливаться в тканях, оказывая потенциальное влияние на здоровье мозга.

Почему нельзя разогревать еду в пластике

Нагревание пищи в пластиковой таре, особенно в микроволновке, способствует выделению в пищу огромного количества микропластика и нанопластика.

Избегайте хранения и разогрева пищи в пластике. Стекло и нержавеющая сталь — это безопасные альтернативы, которые помогут минимизировать воздействие микропластика на организм.
Эксперты также обращают внимание, что отказ от пластиковой упаковки для хранения еды — это первый шаг к снижению риска накопления вредных веществ в организме.

Бутылочная вода — скрытый источник микропластика

Еще один тревожный источник пластика в организме — обычная бутилированная вода. Согласно исследованиям, человек, регулярно пьющий воду из пластиковых бутылок, может потреблять до 90 000 частиц микропластика в год. В то же время, переход на фильтрованную водопроводную воду может сократить этот показатель почти в 20 раз — до 4 000 частиц.

Бутылированная вода может быть основным источником попадания микропластика в организм. Замена её на фильтрованную воду — один из самых простых и эффективных способов снизить уровень воздействия. 

Другие неожиданные источники микропластика

Специалисты предупреждают, что пластик присутствует не только в воде и контейнерах для еды. Среди других значительных источников:

  • Чайные пакетики — выделяют миллионы микропластиковых частиц за одно заваривание.
  • Косметика — микропластик содержится в скрабах, зубных пастах и других средствах личной гигиены.
  • Воздух — частицы пластика обнаруживаются даже в воздухе, которым мы дышим ежедневно.

Как избавиться от микропластика в организме

Помимо отказа от пластиковой тары и бутилированной воды, ученые рассматривают возможные способы выведения микропластика из организма. Один из них — потоотделение. Некоторые исследования показывают, что через пот могут выводиться соединения, связанные с пластиком.

Рост концентрации микропластика в организме за последние восемь лет вызывает серьезное беспокойство. Это проблема, которую большинство людей даже не осознают.

Простые шаги для защиты здоровья

Чтобы снизить риск воздействия микропластика, эксперты рекомендуют:

  • Заменить пластиковую посуду на стеклянную или металлическую.
  • Пить фильтрованную водопроводную воду вместо бутилированной.
  • Избегать продуктов в пластиковой упаковке.
  • Следить за составом косметики и бытовой химии.
  • Регулярно заниматься спортом и посещать сауну.

Микропластик уже стал частью нашей повседневной жизни, но это не значит, что мы не можем минимизировать его воздействие. Маленькие изменения в привычках могут оказать большое влияние на здоровье.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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