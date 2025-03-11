Учёные нашли микропластик в мозге: вот как он туда попадает

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с пластиком, когда вы разогреваете в нём еду? Недавнее исследование выявило тревожную связь между пластиковой посудой, микропластиком в организме и болезнями мозга.
Исследование, опубликованное в Nature Medicine, обнаружило, что концентрация микропластика в мозге человека в 7-30 раз выше, чем в других органах, таких как печень или почки. Более того, у людей, страдающих деменцией, уровень этих частиц оказался в 3-5 раз выше, чем у здоровых участников.
Этот вывод вызвал серьезную обеспокоенность среди врачей, поскольку микропластик способен проникать в кровоток и накапливаться в тканях, оказывая потенциальное влияние на здоровье мозга.
Нагревание пищи в пластиковой таре, особенно в микроволновке, способствует выделению в пищу огромного количества микропластика и нанопластика.
Избегайте хранения и разогрева пищи в пластике. Стекло и нержавеющая сталь — это безопасные альтернативы, которые помогут минимизировать воздействие микропластика на организм.
Эксперты также обращают внимание, что отказ от пластиковой упаковки для хранения еды — это первый шаг к снижению риска накопления вредных веществ в организме.
Еще один тревожный источник пластика в организме — обычная бутилированная вода. Согласно исследованиям, человек, регулярно пьющий воду из пластиковых бутылок, может потреблять до 90 000 частиц микропластика в год. В то же время, переход на фильтрованную водопроводную воду может сократить этот показатель почти в 20 раз — до 4 000 частиц.
Бутылированная вода может быть основным источником попадания микропластика в организм. Замена её на фильтрованную воду — один из самых простых и эффективных способов снизить уровень воздействия.
Специалисты предупреждают, что пластик присутствует не только в воде и контейнерах для еды. Среди других значительных источников:
Помимо отказа от пластиковой тары и бутилированной воды, ученые рассматривают возможные способы выведения микропластика из организма. Один из них — потоотделение. Некоторые исследования показывают, что через пот могут выводиться соединения, связанные с пластиком.
Рост концентрации микропластика в организме за последние восемь лет вызывает серьезное беспокойство. Это проблема, которую большинство людей даже не осознают.
Чтобы снизить риск воздействия микропластика, эксперты рекомендуют:
Микропластик уже стал частью нашей повседневной жизни, но это не значит, что мы не можем минимизировать его воздействие. Маленькие изменения в привычках могут оказать большое влияние на здоровье.
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