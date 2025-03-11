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Как обычный массаж спасает от выпадения волос: несложный лайфхак

2:27
Здоровье » Красота

Массаж головы — это не только способ расслабиться после тяжелого дня, но и эффективный метод для укрепления волос и поддержания здоровья кожи. Регулярное стимулирование кожи головы улучшает кровообращение и способствует активному росту волос.

Женские волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женские волосы

Как массаж влияет на здоровье кожи головы

Напряжение в коже головы может замедлять рост волос. Сильное давление на волосяные фолликулы мешает им нормально функционировать, что может привести к их ослаблению и даже выпадению волос.

Систематический массаж помогает снять напряжение, освобождая фолликулы от давления и создавая идеальные условия для их роста. Кроме того, он способствует удалению остатков косметических средств, излишков кожного сала и ороговевших клеток, что делает кожу головы более здоровой.

Плохое кровообращение может стать причиной недостатка кислорода и питательных веществ, необходимых для крепких и густых волос. Поэтому регулярный массаж способствует укреплению волосяных луковиц и активному росту новых волос.

Как правильно делать массаж кожи головы

1. Использовать масло или делать массаж на сухую кожу

Некоторые масла, например, кунжутное или миндальное, содержат ценные компоненты, питающие кожу головы. После их нанесения волосы могут выглядеть жирными, поэтому лучше делать такую процедуру перед мытьем.

2. Использовать специальные массажные инструменты

Щетки и массажеры помогают равномерно распределять давление и защищают кожу от возможных повреждений ногтями.

3. Массировать только кончиками пальцев

Делайте мягкие круговые движения, слегка надавливая на кожу. Нет необходимости придерживаться строгой схемы — начинайте с наиболее напряженных зон и двигайтесь интуитивно.

Сколько времени уделять массажу

Нет четких правил относительно продолжительности процедуры, но рекомендуется делать массаж минимум четыре минуты в день. Раз в неделю можно устраивать более длительный сеанс, добавляя масла или специальные ухаживающие средства во время мытья головы.

Регулярный массаж кожи головы — это простой и доступный способ сохранить здоровье волос, предотвратить их выпадение и улучшить общее состояние кожи.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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