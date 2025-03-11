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Будильник против смартфона: почему олдскул снова в моде

4:17
Здоровье

Смартфоны заменили множество привычных вещей: компьютеры, калькуляторы, камеры и даже бумажные карты. Но, возможно, стоит вернуться к старому доброму будильнику, если хочется просыпаться легче и чувствовать себя бодрее.

часы, будильник, кофе
Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain
часы, будильник, кофе

"Если убрать телефон из спальни, можно значительно уменьшить риск отвлечься перед сном и избежать так называемой прокрастинации сна", — объясняет врач-сомнолог из госпиталя John J. Cochran в Сент-Луисе и профессор Медицинской школы Университета Сент-Луиса Шалини Парути.

Телефон у кровати — это соблазн не только полистать соцсети перед сном, но и нажать на кнопку повтора будильника утром. Если хочется высыпаться и просыпаться вовремя, один из простых шагов — заменить телефон на обычный будильник.

Почему не стоит нажимать "Повторить"

В идеале будильник вообще не должен быть нужен — человек должен просыпаться выспавшимся и готовым к новому дню. Если вы чувствуете необходимость несколько раз нажимать "Снова", значит, скорее всего, вам просто не хватает сна.

Единожды нажать "повтор" — не так страшно. Это может даже психологически помочь подготовиться к пробуждению. Но если делать это систематически, качество сна только ухудшается. Дело в том, что в конце ночи человек периодически входит в фазу быстрого сна (REM). Именно в это время мозг обрабатывает информацию, формирует воспоминания и развивает творческие способности.

"Раздробленный REM-сон может негативно сказаться на когнитивных функциях", — предупреждает невролог и специалист по сну из Virginia Mason Franciscan Health Брэндон Питерс-Мэтьюс.

Чтобы действительно чувствовать себя отдохнувшим, лучше завести будильник на то время, когда действительно нужно вставать, и дать себе возможность спать без прерываний.

Если человек не выспался, 5-10 минут дополнительного сна уже не изменят ситуацию. Если по утрам вы не чувствуете себя бодрым, то лучше просто встать, начать день и пересмотреть вечерние привычки, чтобы на следующий день ситуация улучшилась.

Как телефон мешает спать

Еще один плюс классического будильника — возможность убрать телефон из спальни, что положительно скажется на качестве сна. Идеальный ритуал перед сном — это расслабление и плавный переход от активного состояния к сонному. Если телефон рядом, велик соблазн пролистать ленту соцсетей перед сном.

Свет от экрана мешает засыпать, а сама информация, поступающая в мозг, может возбуждать нервную систему, а не успокаивать ее. Кроме того, соцсети и новости способны увлечь так, что человек ложится спать позже запланированного. 

Если цель — 8 часов сна, но перед сном вместо выключения света человек берет телефон, два часа могут пролететь незаметно.

"Когда телефон в другой комнате, мне сложнее выбраться из-под теплого одеяла, чтобы за ним пойти, и в результате я действительно получаю свои положенные 8 часов", — признается Парути.

Как легче просыпаться и чувствовать себя бодрее

Ключ к легкому утреннему пробуждению — это качественный сон. Взрослым рекомендуется спать 7-9 часов в сутки, однако, по данным Национального фонда сна, 60% людей не придерживаются этой нормы.

Чтобы улучшить качество сна, специалисты советуют:

  • Больше бывать на солнечном свете в течение дня.

  • Регулярно заниматься физической активностью (хотя бы 30 минут 5 раз в неделю).

  • Придерживаться стабильного режима питания.

  • Не употреблять тяжелую пищу, кофеин, алкоголь и никотин перед сном.

  • Выработать ритуал подготовки ко сну.

  • Спать в темном, прохладном и тихом помещении.

  • Не пользоваться гаджетами за час до сна.

Если все рекомендации выполняются, но качество сна остается неудовлетворительным, возможно, стоит обратиться к специалисту. Причиной могут быть расстройства сна, такие как апноэ, синдром беспокойных ног или хроническая бессонница.

Уточнения

Синдром задержки фазы сна (синдром позднего засыпания) — хроническое расстройство циркадного ритма, проявляющееся в виде очень позднего засыпания (часто после 01:00) и позднего пробуждения с невозможностью сместить время сна на более ранние часы.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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