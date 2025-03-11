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Отказ от гаджетов меняет мозг: вот что происходит уже через 72 часа

1:13
Здоровье

Исследование, опубликованное в Computers in Human Behavior, показало: всего три дня без смартфонов могут существенно изменить активность мозга.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Что произошло с участниками эксперимента:

  • 25 добровольцев (18-30 лет) на 72 часа ограничили использование гаджетов только для необходимости.

  • Перед и после исследования учёные сделали фМРТ-сканирование мозга.

  • Результаты показали изменения в зонах, отвечающих за вознаграждение и зависимость — аналогично эффекту отказа от наркотиков.

Как смартфоны влияют на мозг

  1. Ограничение гаджетов снижает активность в областях, связанных с дофамином и серотонином, которые регулируют настроение и эмоции.

  2. Симптомы отказа от телефона напоминают тягу к еде или даже абстиненцию.

  3. Это наблюдалось как у активных пользователей, так и у умеренно зависимых.

Что это значит

  • Гаджеты могут вызывать зависимость на нейрохимическом уровне, влияя на мозг так же, как вредные привычки.

  • Даже кратковременный цифровой детокс может снизить зависимость и улучшить эмоциональное состояние.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

Автор Дмитрий Тезнев
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