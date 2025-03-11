Отказ от гаджетов меняет мозг: вот что происходит уже через 72 часа
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Исследование, опубликованное в Computers in Human Behavior, показало: всего три дня без смартфонов могут существенно изменить активность мозга.
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Человек с телефоном
Что произошло с участниками эксперимента:
- 25 добровольцев (18-30 лет) на 72 часа ограничили использование гаджетов только для необходимости.
- Перед и после исследования учёные сделали фМРТ-сканирование мозга.
- Результаты показали изменения в зонах, отвечающих за вознаграждение и зависимость — аналогично эффекту отказа от наркотиков.
Как смартфоны влияют на мозг
- Ограничение гаджетов снижает активность в областях, связанных с дофамином и серотонином, которые регулируют настроение и эмоции.
- Симптомы отказа от телефона напоминают тягу к еде или даже абстиненцию.
- Это наблюдалось как у активных пользователей, так и у умеренно зависимых.
Что это значит
- Гаджеты могут вызывать зависимость на нейрохимическом уровне, влияя на мозг так же, как вредные привычки.
- Даже кратковременный цифровой детокс может снизить зависимость и улучшить эмоциональное состояние.
Уточнения
Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.
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