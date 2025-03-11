Отказ от гаджетов меняет мозг: вот что происходит уже через 72 часа

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, опубликованное в Computers in Human Behavior, показало: всего три дня без смартфонов могут существенно изменить активность мозга.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Что произошло с участниками эксперимента:

25 добровольцев (18-30 лет) на 72 часа ограничили использование гаджетов только для необходимости.

на 72 часа ограничили использование гаджетов только для необходимости. Перед и после исследования учёные сделали фМРТ-сканирование мозга .

. Результаты показали изменения в зонах, отвечающих за вознаграждение и зависимость — аналогично эффекту отказа от наркотиков.

Как смартфоны влияют на мозг

Ограничение гаджетов снижает активность в областях, связанных с дофамином и серотонином, которые регулируют настроение и эмоции. Симптомы отказа от телефона напоминают тягу к еде или даже абстиненцию. Это наблюдалось как у активных пользователей, так и у умеренно зависимых.

Что это значит

Гаджеты могут вызывать зависимость на нейрохимическом уровне , влияя на мозг так же, как вредные привычки.

, влияя на мозг так же, как вредные привычки. Даже кратковременный цифровой детокс может снизить зависимость и улучшить эмоциональное состояние.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

