Маркер в руке – а в крови токсичные вещества: проверьте свою канцелярию

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь чувствовали головную боль или тошноту после длительной работы с маркерами? Это может быть признаком интоксикации, вызванной вредными химическими веществами в их составе.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маркер

Чем опасны некачественные маркеры

Доцент кафедры неорганической химии А. Дорохов сообщил, что в чернилах офисных маркеров могут содержаться токсичные растворители, такие как:

Ксилол

Бензол

Толуол

Эти вещества накапливаются в воздухе и могут вызывать:

Головные боли, головокружение, тошноту.

Раздражение дыхательных путей и аллергию.

Повреждение печени, почек и нервной системы при длительном воздействии.

Чтобы избежать риска, эксперт рекомендует:

Избегать маркеров с резким запахом - это может указывать на токсичные растворители.

- это может указывать на токсичные растворители. Проверять сертификаты безопасности перед покупкой.

перед покупкой. Использовать маркеры на водной основе - они безопаснее и менее токсичны.

Берегите своё здоровье - даже обычная канцелярия может быть источником скрытой опасности!

Уточнения

Ма́ркер — инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара к наконечнику из пористого материала — нейлона или войлока.

