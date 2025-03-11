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Маркер в руке – а в крови токсичные вещества: проверьте свою канцелярию

1:06
Здоровье

Вы когда-нибудь чувствовали головную боль или тошноту после длительной работы с маркерами? Это может быть признаком интоксикации, вызванной вредными химическими веществами в их составе.

Маркер
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маркер

Чем опасны некачественные маркеры

Доцент кафедры неорганической химии А. Дорохов сообщил, что в чернилах офисных маркеров могут содержаться токсичные растворители, такие как:

  • Ксилол
  • Бензол
  • Толуол

Эти вещества накапливаются в воздухе и могут вызывать:

  • Головные боли, головокружение, тошноту.
  • Раздражение дыхательных путей и аллергию.
  • Повреждение печени, почек и нервной системы при длительном воздействии.

Чтобы избежать риска, эксперт рекомендует:

  • Избегать маркеров с резким запахом - это может указывать на токсичные растворители.

  • Проверять сертификаты безопасности перед покупкой.

  • Использовать маркеры на водной основе - они безопаснее и менее токсичны.

Берегите своё здоровье - даже обычная канцелярия может быть источником скрытой опасности!

Уточнения

Ма́ркер — инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара к наконечнику из пористого материала — нейлона или войлока.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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