Маркер в руке – а в крови токсичные вещества: проверьте свою канцелярию

Вы когда-нибудь чувствовали головную боль или тошноту после длительной работы с маркерами? Это может быть признаком интоксикации, вызванной вредными химическими веществами в их составе.
Доцент кафедры неорганической химии А. Дорохов сообщил, что в чернилах офисных маркеров могут содержаться токсичные растворители, такие как:
Эти вещества накапливаются в воздухе и могут вызывать:
Чтобы избежать риска, эксперт рекомендует:
Берегите своё здоровье - даже обычная канцелярия может быть источником скрытой опасности!
Ма́ркер — инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара к наконечнику из пористого материала — нейлона или войлока.
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