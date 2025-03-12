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Сдавливание артерий и ещё 2 неочевидные причины боли в висках: как спастись

1:57
Здоровье

Врач-невролог и мануальный терапевт из "СМ-Клиника" Максим Барышев рассказал о причинах боли и пульсации в висках.

Шум в голове
Фото: freepik by kroshka-nastya is licensed under https://www.freepik.com
Шум в голове

Он отметил, что шум в ушах и висках может возникать из-за движения крови. Для того чтобы человек начал его слышать, должны совпасть два условия: повышение чувствительности слухового нерва и увеличение кровотока. Повышенная чувствительность может быть связана с тревожностью, депрессией и усталостью нервной системы, например, из-за недостатка сна.

Что касается пульсации в сосудах, то её причины могут быть разными, сообщил врач. Например, кровоток головного мозга зависит от работы сонных и позвоночных артерий. Если одна из них сдавливается, это может усилить кровоток в других артериях, что приводит к пульсации и боли в висках, пишет Газета.Ru.

Ещё одной возможной причиной может быть повышение внутричерепного давления из-за нарушений работы вен. В этом случае организм может спазмировать артерии, чтобы увеличить давление в сосудах мозга.

"Третья возможная причина — воспаление троичного лицевого нерва, отвечающего за работу жевательных мышц. Он может поражаться вирусом герпеса и прекратить давать адекватные стимулы в жевательные мышцы. Это влечет за собой смещение и нарушение работы челюсти", — сказал Барышев.

Когда челюсть работает только с одной стороны, это может косвенно сдавливать сосуды височной области и вызывать другие проблемы, такие как дисфункция сустава, проблемы с прикусом и ночной скрежет зубов, добавил он.

В завершение врач подчеркнул, что при появлении боли или пульсации в висках необходимо обратиться к врачу. Не стоит откладывать визит к специалисту и заниматься самолечением, чтобы не ухудшить ситуацию.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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