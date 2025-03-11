Ваша группа крови может предсказать риск инсульта – проверьте, в опасности ли вы

Новое исследование показало, что у людей с группой крови A риск перенести инсульт в возрасте до 60 лет выше на 16% по сравнению с другими группами крови. Напротив, обладатели группы крови O менее подвержены этому заболеванию, их риск снижен на 12%.
Генетики проанализировали данные 48 исследований, охватывающих около 17 000 человек, перенесших инсульт, и 600 000 контрольных участников без инсульта. В ходе анализа было выявлено, что один из генов, отвечающих за группу крови, тесно связан с вероятностью возникновения инсульта в относительно молодом возрасте.
Кроме того, выяснилось, что для людей старше 60 лет группа крови не играет значительной роли в риске инсульта. Это может говорить о различиях в механизмах развития инсультов в молодом и пожилом возрасте.
Пока точный механизм не выяснен, но ученые предполагают, что это связано с особенностями свертываемости крови. Влиять на процесс могут:
Кроме того, группа крови B также оказалась связана с повышенным риском инсульта, увеличивая его вероятность примерно на 11% независимо от возраста.
Эксперты подчеркивают, что разница в риске инсульта, связанная с группой крови, относительно невелика, поэтому нет необходимости в панике или дополнительном медицинском скрининге для людей с группой A.
Основные факторы риска инсульта по-прежнему остаются образ жизни, уровень холестерина, артериальное давление и предрасположенность к образованию тромбов.
Хотя группа крови может оказывать влияние на предрасположенность к инсульту, ключевыми факторами его предотвращения остаются здоровый образ жизни, контроль давления, сбалансированное питание и регулярные медицинские осмотры.
Инсу́льт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.