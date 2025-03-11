Диетологические вилы: врач раскрыл главную ошибку при похудении, весы покажут +10 кг

4:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук и заместитель главного врача Первой Градской больницы им. Пирогова Альфред Богданов поделился с Pravda.Ru своими знаниями о том, как достичь долгосрочного похудения и сделать так, чтобы сброшенные килограммы не возвращались.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

По словам эксперта, для того чтобы похудение было эффективным и устойчивым, необходимо следовать нескольким ключевым принципам:

Похудение должно происходить постепенно. Важно, чтобы процесс потери веса сопровождался уменьшением жировых отложений и воды, но при этом не было значительной потери мышечной массы. Соблюдайте диету с достаточным количеством белка. Диета не должна быть низкобелковой, что позволит сохранить мышечный каркас даже в условиях низкокалорийного питания. Включите в рацион белковые блюда, такие как мясо, рыба, птица, творог, яйца и сыр. Добавьте аэробные упражнения. Аэробная нагрузка способствует сохранению мышечной массы, что особенно важно при низкокалорийном питании. Не ограничивайте калорийность резко. Резкое снижение калорийности может привести к тому, что организм начнет искать источники энергии из более доступных компонентов, таких как мышцы. Это может привести к потере веса, включая жировые отложения, воду и мышечную массу в равных пропорциях.

После прекращения диеты уровень основного обмена веществ может снизиться, так как он зависит от обмена белка в организме. Если мышечная масса уменьшается, уровень основного обмена также падает. В результате, даже обычное питание с калорийностью около 2-2,5 тысяч килокалорий в сутки может быть выше, чем энерготраты организма. Это может привести к постепенному возвращению веса, но уже не за счет мышечной массы, а за счет жира.

"И вот этот процесс может повторяться многократно. Человек похудел, похудел неправильно, набрал жиры, потом опять чувствует, что располнел, начинает опять садиться на очень низкокалорийную диету, опять теряет мышцы, еще больше снижает обмен, в итоге потом набирает еще больше жира. И, таким образом, возникают вот эти такие классические так называемые диетологические виллы, когда жир непрерывно растет с годами, а уровень основного обмена непрерывно снижается. Это такая классическая ошибка неправильного снижения массы тела", — рассказал Богданов.

Профессор подчеркнул, что для того, чтобы такого не происходило, нужны две вещи.

"Для того чтобы избежать этой ошибки, нужно удерживать количество белка в рационе, и по возможности, когда нет ограничений, например, по суставам, по каким-то сопутствующим заболеваниям, подключать и физические тренировки", — отметил Богданов.

Он пояснил, что норма белка составляет примерно 1,1 грамма на килограмм массы тела. Это количество, по его словам, можно рассчитать даже при низкокалорийной диете.

Кроме того, даже если вам удалось правильно похудеть и удерживать вес в течение длительного времени, важно сформировать правильные пищевые привычки.

"То есть чтобы это была не временная диета, а нужно постараться выйти на некую комфортную для человека, точнее на некий комфортный режим приема пищи, когда он к этому привыкает, ему нет необходимости избыточно это всё контролировать, взвешивать, это не достает дополнительных психологических напряжений, и его привычный рацион питания для него комфортен", — пояснил диетолог.

В такой ситуации вес будет удерживаться дольше, и человек сможет позволить себе небольшие нарушения, такие как праздники или переедания, без вреда для организма, добавил Богданов.

Это основные принципы, которые помогут вам достичь долгосрочного похудения и сохранить сброшенные килограммы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Дието́лог — специалист в области здорового питания, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

