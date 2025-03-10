Хочешь крепкие мышцы без спортзала? Включай в рацион этот фрукт — и результат не заставит ждать

Новое исследование Университета Западной Новой Англии показало, что ежедневное употребление винограда может значительно улучшить здоровье мышц, влияя на экспрессию генов. Особенно выраженный эффект наблюдается у женщин, что делает этот фрукт потенциально важным элементом питания для поддержания мышечной массы, особенно с возрастом.
Ученые выяснили, что регулярное употребление винограда способствует:
Эти открытия дают основание рассматривать виноград как нутригеномную стратегию — подход, при котором питание может влиять на экспрессию генов и улучшать физическое состояние.
Исследование подтверждает, что польза винограда выходит далеко за рамки его питательной ценности. Ранее этот фрукт уже связывали с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, кожи, почек и желудочно-кишечного тракта, а теперь ученые обратили внимание на его влияние на мышцы.
Исследователи планируют дальнейшее изучение механизмов, благодаря которым виноград оказывает такой эффект, а также анализировать, насколько быстро эти изменения проявляются у людей. Эти открытия могут привести к новому подходу в питании, направленному на поддержание мышечной функции в любом возрасте.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.