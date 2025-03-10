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Хочешь крепкие мышцы без спортзала? Включай в рацион этот фрукт — и результат не заставит ждать

1:45
Здоровье

Новое исследование Университета Западной Новой Англии показало, что ежедневное употребление винограда может значительно улучшить здоровье мышц, влияя на экспрессию генов. Особенно выраженный эффект наблюдается у женщин, что делает этот фрукт потенциально важным элементом питания для поддержания мышечной массы, особенно с возрастом.

спорт
Фото: freepik by racool-studio
спорт

Как виноград влияет на мышцы

Ученые выяснили, что регулярное употребление винограда способствует:

  • Увеличению сухой мышечной массы за счет активации определенных генов.
  • Снижению процессов мышечной дегенерации, что особенно важно для профилактики возрастного истощения мышц (саркопении).
  • Сближению метаболических характеристик мужских и женских мышц, создавая единый благоприятный фенотип.

Эти открытия дают основание рассматривать виноград как нутригеномную стратегию — подход, при котором питание может влиять на экспрессию генов и улучшать физическое состояние.

Виноград — больше, чем просто фрукт

Исследование подтверждает, что польза винограда выходит далеко за рамки его питательной ценности. Ранее этот фрукт уже связывали с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, кожи, почек и желудочно-кишечного тракта, а теперь ученые обратили внимание на его влияние на мышцы.

Что дальше

Исследователи планируют дальнейшее изучение механизмов, благодаря которым виноград оказывает такой эффект, а также анализировать, насколько быстро эти изменения проявляются у людей. Эти открытия могут привести к новому подходу в питании, направленному на поддержание мышечной функции в любом возрасте.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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