Хочешь крепкие мышцы без спортзала? Включай в рацион этот фрукт — и результат не заставит ждать

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование Университета Западной Новой Англии показало, что ежедневное употребление винограда может значительно улучшить здоровье мышц, влияя на экспрессию генов. Особенно выраженный эффект наблюдается у женщин, что делает этот фрукт потенциально важным элементом питания для поддержания мышечной массы, особенно с возрастом.

Фото: freepik by racool-studio спорт

Как виноград влияет на мышцы

Ученые выяснили, что регулярное употребление винограда способствует:

Увеличению сухой мышечной массы за счет активации определенных генов.

за счет активации определенных генов. Снижению процессов мышечной дегенерации , что особенно важно для профилактики возрастного истощения мышц (саркопении).

, что особенно важно для профилактики возрастного истощения мышц (саркопении). Сближению метаболических характеристик мужских и женских мышц, создавая единый благоприятный фенотип.

Эти открытия дают основание рассматривать виноград как нутригеномную стратегию — подход, при котором питание может влиять на экспрессию генов и улучшать физическое состояние.

Виноград — больше, чем просто фрукт

Исследование подтверждает, что польза винограда выходит далеко за рамки его питательной ценности. Ранее этот фрукт уже связывали с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, кожи, почек и желудочно-кишечного тракта, а теперь ученые обратили внимание на его влияние на мышцы.

Что дальше

Исследователи планируют дальнейшее изучение механизмов, благодаря которым виноград оказывает такой эффект, а также анализировать, насколько быстро эти изменения проявляются у людей. Эти открытия могут привести к новому подходу в питании, направленному на поддержание мышечной функции в любом возрасте.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

