Смузи, который чистит кишечник лучше дорогих БАДов – и всё это за копейки

Смузи из яблок и овса — популярный напиток, который многие включают в свой рацион, особенно по утрам. Он богат клетчаткой, витаминами и полезными веществами, которые благоприятно влияют на организм. Однако существует мнение, что употребление такого смузи натощак дает дополнительные преимущества. Действительно ли это так?
Считается, что прием пищи натощак может оказывать особый эффект на организм. Однако специалисты утверждают, что употребление яблочно-овсяного смузи приносит одинаковую пользу в любое время дня.
"Для здорового человека порядок употребления продуктов не влияет на усвоение питательных веществ", — объясняют диетологи.
Это значит, что можно спокойно пить такой смузи и утром, и вечером, не переживая, что его эффект изменится.
Этот напиток оказывает комплексное положительное воздействие на организм.
Этот напиток легко приготовить дома. Вам понадобятся:
Яблоко следует очистить и нарезать небольшими кусочками, затем смешать с остальными ингредиентами в блендере до однородной консистенции. По желанию можно подсластить медом или сиропом агавы.
Яблочно-овсяный смузи — полезный и питательный напиток, который можно употреблять в любое время дня. Он поддерживает здоровье пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, способствует улучшению сна и насыщает организм клетчаткой. Главное — готовить его из качественных ингредиентов и соблюдать баланс в рационе.
Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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