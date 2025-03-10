Смузи, который чистит кишечник лучше дорогих БАДов – и всё это за копейки

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смузи из яблок и овса — популярный напиток, который многие включают в свой рацион, особенно по утрам. Он богат клетчаткой, витаминами и полезными веществами, которые благоприятно влияют на организм. Однако существует мнение, что употребление такого смузи натощак дает дополнительные преимущества. Действительно ли это так?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Влияет ли время приема на пользу смузи

Считается, что прием пищи натощак может оказывать особый эффект на организм. Однако специалисты утверждают, что употребление яблочно-овсяного смузи приносит одинаковую пользу в любое время дня.

"Для здорового человека порядок употребления продуктов не влияет на усвоение питательных веществ", — объясняют диетологи.

Это значит, что можно спокойно пить такой смузи и утром, и вечером, не переживая, что его эффект изменится.

Основные преимущества яблочно-овсяного смузи

Этот напиток оказывает комплексное положительное воздействие на организм.

Поддерживает пищеварение

Яблоки и овес богаты клетчаткой, которая улучшает работу кишечника, помогает справляться с запорами и снижает воспалительные процессы в пищеварительной системе.

Способствует хорошему сну

Овес содержит мелатонин — "гормон сна", который регулирует циркадные ритмы и помогает расслабиться. Яблоки также положительно влияют на засыпание, снижая симптомы бессонницы.

Обладает антиоксидантными свойствами

В составе яблок и овса есть антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса, замедляя процессы старения и снижая риск развития хронических заболеваний.

Улучшает здоровье сердца

Овес содержит бета-глюканы, которые помогают снижать уровень "плохого" холестерина, предотвращая закупорку сосудов. Яблоки также благоприятно влияют на сердце, помогая регулировать артериальное давление.

Как приготовить яблочно-овсяный смузи

Этот напиток легко приготовить дома. Вам понадобятся:

1 зеленое или красное яблоко;

30 г овса;

1 стакан молока;

Молотая корица (по вкусу);

Ванильная эссенция (по желанию).

Яблоко следует очистить и нарезать небольшими кусочками, затем смешать с остальными ингредиентами в блендере до однородной консистенции. По желанию можно подсластить медом или сиропом агавы.

Яблочно-овсяный смузи — полезный и питательный напиток, который можно употреблять в любое время дня. Он поддерживает здоровье пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, способствует улучшению сна и насыщает организм клетчаткой. Главное — готовить его из качественных ингредиентов и соблюдать баланс в рационе.

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

