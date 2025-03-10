Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующий спад: российский рынок автобусов в кризисе
Как выстраиваются отношения Вьетнама и России: потенциал и препятствия в экономическом сотрудничестве
Керамика, сад и уют: что делает дом Миллера по-настоящему счастливым
Повышенная потливость — больше не приговор: найдено решение, работающее до 6 месяцев
Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника
Компост привлекает мух и крыс? 5 способов защитить его от вредителей
Они роскошные, но без запаха: ошибки, из-за которых сад теряет аромат
Выбросили? А могли съесть: овощные отходы, которые превращаются в деликатес
Как превратить новую квартиру в дом, где хочется остаться

Смузи, который чистит кишечник лучше дорогих БАДов – и всё это за копейки

2:56
Здоровье

Смузи из яблок и овса — популярный напиток, который многие включают в свой рацион, особенно по утрам. Он богат клетчаткой, витаминами и полезными веществами, которые благоприятно влияют на организм. Однако существует мнение, что употребление такого смузи натощак дает дополнительные преимущества. Действительно ли это так?

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Влияет ли время приема на пользу смузи

Считается, что прием пищи натощак может оказывать особый эффект на организм. Однако специалисты утверждают, что употребление яблочно-овсяного смузи приносит одинаковую пользу в любое время дня.

"Для здорового человека порядок употребления продуктов не влияет на усвоение питательных веществ", — объясняют диетологи.

Это значит, что можно спокойно пить такой смузи и утром, и вечером, не переживая, что его эффект изменится.

Основные преимущества яблочно-овсяного смузи

Этот напиток оказывает комплексное положительное воздействие на организм.

Поддерживает пищеварение

  • Яблоки и овес богаты клетчаткой, которая улучшает работу кишечника, помогает справляться с запорами и снижает воспалительные процессы в пищеварительной системе.

Способствует хорошему сну

  • Овес содержит мелатонин — "гормон сна", который регулирует циркадные ритмы и помогает расслабиться. Яблоки также положительно влияют на засыпание, снижая симптомы бессонницы.

Обладает антиоксидантными свойствами

  • В составе яблок и овса есть антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса, замедляя процессы старения и снижая риск развития хронических заболеваний.

Улучшает здоровье сердца

  • Овес содержит бета-глюканы, которые помогают снижать уровень "плохого" холестерина, предотвращая закупорку сосудов. Яблоки также благоприятно влияют на сердце, помогая регулировать артериальное давление.

Как приготовить яблочно-овсяный смузи

Этот напиток легко приготовить дома. Вам понадобятся:

  • 1 зеленое или красное яблоко;
  • 30 г овса;
  • 1 стакан молока;
  • Молотая корица (по вкусу);
  • Ванильная эссенция (по желанию).

Яблоко следует очистить и нарезать небольшими кусочками, затем смешать с остальными ингредиентами в блендере до однородной консистенции. По желанию можно подсластить медом или сиропом агавы.

Яблочно-овсяный смузи — полезный и питательный напиток, который можно употреблять в любое время дня. Он поддерживает здоровье пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, способствует улучшению сна и насыщает организм клетчаткой. Главное — готовить его из качественных ингредиентов и соблюдать баланс в рационе.

Уточнения

Сму́зи  — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Шоу-бизнес
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Шокирующий спад: российский рынок автобусов в кризисе
Как выстраиваются отношения Вьетнама и России: потенциал и препятствия в экономическом сотрудничестве
Керамика, сад и уют: что делает дом Миллера по-настоящему счастливым
Повышенная потливость — больше не приговор: найдено решение, работающее до 6 месяцев
Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника
Компост привлекает мух и крыс? 5 способов защитить его от вредителей
Они роскошные, но без запаха: ошибки, из-за которых сад теряет аромат
Выбросили? А могли съесть: овощные отходы, которые превращаются в деликатес
Как превратить новую квартиру в дом, где хочется остаться
Школьным преподавателям вернут уважение и статус — подробности нового кодекса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.