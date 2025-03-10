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Как дожить до 100 лет? Исследование крови раскрыло главный секрет

1:55
Здоровье

Долгожители больше не редкость — с 1970-х годов их число удваивается каждые десять лет. Но что делает их особенными? Учёные исследовали 44 000 человек и выяснили, что в крови долгожителей есть ключевые различия, которые могут повлиять на продолжительность жизни.

Пробирка
Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пробирка

Какие биомаркеры отличают долгожителей?

Анализ показал, что у людей, доживших до 100 лет, с 60-летнего возраста наблюдались более низкие показатели:

  • Глюкозы
  • Креатинина (показатель работы почек)
  • Мочевой кислоты (связана с воспалением)

При этом долгожители редко имели экстремально высокие или низкие уровни других биомаркеров, что говорит о стабильности их организма.

Холестерин и железо — неожиданный фактор долголетия

Исследование выявило интересную связь:

  • Слишком низкий холестерин и железо снижали вероятность дожить до 100 лет.
  • Высокий уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты также уменьшал шансы на долголетие.

Что это значит?

Учёные не делают однозначных выводов, но отмечают, что образ жизни, питание и гены играют ключевую роль. Возможно, секрет долгожителей — в сбалансированном обмене веществ, который поддерживает организм в хорошем состоянии на протяжении всей жизни.

Как использовать эти знания?

  1. Контролируйте уровень глюкозы — избегайте резких скачков сахара в крови.
  2. Следите за работой почек и печени — регулярно проверяйте показатели.
  3. Не доводите холестерин и железо до критически низкого уровня.
  4. Поддерживайте баланс — избегайте крайностей в питании и нагрузках.

Хотя генетика играет свою роль, исследования показывают: здоровые привычки и умеренность — важные факторы долголетия.

Уточнения

Долгожи́тель — человек, отличающийся долголетием. Согласно классическому определению, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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