Как дожить до 100 лет? Исследование крови раскрыло главный секрет

Долгожители больше не редкость — с 1970-х годов их число удваивается каждые десять лет. Но что делает их особенными? Учёные исследовали 44 000 человек и выяснили, что в крови долгожителей есть ключевые различия, которые могут повлиять на продолжительность жизни.
Анализ показал, что у людей, доживших до 100 лет, с 60-летнего возраста наблюдались более низкие показатели:
При этом долгожители редко имели экстремально высокие или низкие уровни других биомаркеров, что говорит о стабильности их организма.
Исследование выявило интересную связь:
Учёные не делают однозначных выводов, но отмечают, что образ жизни, питание и гены играют ключевую роль. Возможно, секрет долгожителей — в сбалансированном обмене веществ, который поддерживает организм в хорошем состоянии на протяжении всей жизни.
Хотя генетика играет свою роль, исследования показывают: здоровые привычки и умеренность — важные факторы долголетия.
Долгожи́тель — человек, отличающийся долголетием. Согласно классическому определению, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше.
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