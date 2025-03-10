Этот жгучий корень способен снизить холестерин на 10% — раскрываем секреты

Имбирь — это не просто специя, а мощное природное средство, которое веками используется в восточной медицине. Этот жгучий корень помогает снижать уровень холестерина ЛПНП (плохого холестерина), улучшает циркуляцию крови и даже ускоряет метаболизм. Но важно знать, как употреблять его правильно, чтобы извлечь максимум пользы.
Имбирь действует сразу в нескольких направлениях:
Исследования показали, что 3 грамма имбирного порошка в день могут уменьшить уровень плохого холестерина на 10% всего за 45 дней.
Имбирный чай
Один из самых простых и эффективных способов. Как приготовить:
Имбирь с лимоном
Эта комбинация усиливает антиоксидантное действие имбиря. Можно делать домашний лимонад или просто добавлять сок лимона в чай.
Имбирь в порошке
Удобно добавлять в смузи, каши или йогурты. Главное — не превышать дозировку 3 г в день.
Свежий имбирь в блюдах
Мелко нарезанный или натёртый имбирь можно добавлять в салаты, супы, мясо или рыбу.
Несмотря на пользу, имбирь подходит не всем. Его стоит избегать:
Имбирь — это натуральное средство для здоровья сердца, но важно употреблять его правильно. Чай, лимонные настои, добавки в еду — выбирайте удобный способ и наслаждайтесь его пользой.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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