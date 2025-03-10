Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От ротвейлера до чихуахуа: неожиданный список агрессивных пород
Городские условия убивают ваши волосы — вот лучший способ защитить их
Сюрприз из глубины веков: в Америке нашли останки гигантской белки-летяги
Дом-призрак в Трастевере — в Риме закрыли нелегальную гостиницу
Не нужны выгодные мезальянсы: психолог объяснила, зачем Шаману Мизулина
Кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком... — писала газета Русское слово 11 марта 1908 года
Создание идеальных условий: как выбрать лучший горшок и почву
Экономия пространства и стиль: влажные комнаты становятся новым трендом
Чудо-порошок для оживления сада: опытные дачники берегут его, как золото

Этот жгучий корень способен снизить холестерин на 10% — раскрываем секреты

2:23
Здоровье

Имбирь — это не просто специя, а мощное природное средство, которое веками используется в восточной медицине. Этот жгучий корень помогает снижать уровень холестерина ЛПНП (плохого холестерина), улучшает циркуляцию крови и даже ускоряет метаболизм. Но важно знать, как употреблять его правильно, чтобы извлечь максимум пользы.

имбирь
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
имбирь

Как имбирь помогает сердцу и сосудам?

Имбирь действует сразу в нескольких направлениях:

  • Снижает уровень холестерина, препятствуя его синтезу в печени.
  • Разжижает кровь, улучшая кровообращение и снижая риск тромбов.
  • Снижает воспаление, что особенно важно для сосудов и сердца.
  • Помогает в борьбе с лишним весом, ускоряя обмен веществ.

Исследования показали, что 3 грамма имбирного порошка в день могут уменьшить уровень плохого холестерина на 10% всего за 45 дней.

Как правильно употреблять имбирь каждый день?

Имбирный чай

Один из самых простых и эффективных способов. Как приготовить:

  • Нарежьте или натрите 20-40 г свежего имбиря.
  • Залейте кипятком и накройте крышкой.
  • Дайте настояться 10-15 минут.
  • Добавьте лимон, мёд или корицу для усиления эффекта.

Имбирь с лимоном

Эта комбинация усиливает антиоксидантное действие имбиря. Можно делать домашний лимонад или просто добавлять сок лимона в чай.

Имбирь в порошке

Удобно добавлять в смузи, каши или йогурты. Главное — не превышать дозировку 3 г в день.

Свежий имбирь в блюдах

Мелко нарезанный или натёртый имбирь можно добавлять в салаты, супы, мясо или рыбу.

Кому не стоит злоупотреблять имбирём?

Несмотря на пользу, имбирь подходит не всем. Его стоит избегать:

  • Людям с гипертонией, так как он может повышать давление.
  • При беременности и грудном вскармливании.
  • Если есть камни в желчном пузыре — перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

Имбирь — это натуральное средство для здоровья сердца, но важно употреблять его правильно. Чай, лимонные настои, добавки в еду — выбирайте удобный способ и наслаждайтесь его пользой.

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Обсудить
Сейчас читают
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет Аудио 
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе
Шоу-бизнес
SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе Аудио 
Популярное
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности

Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.

Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
У соседей слива плодоносит, а у вас нет? Всё дело в этих деталях
Последние материалы
Кондуктор случайно обнаружил, что в багаж сдан ящик с живым человеком... — писала газета Русское слово 11 марта 1908 года
Создание идеальных условий: как выбрать лучший горшок и почву
Экономия пространства и стиль: влажные комнаты становятся новым трендом
Чудо-порошок для оживления сада: опытные дачники берегут его, как золото
Этот жгучий корень способен снизить холестерин на 10% — раскрываем секреты
Этот рецепт заставит вас купить яблоки даже если вы их не любите
Редкий рак у шимпанзе – и трогательное воссоединение с партнером
Starbucks в поисках роста: как увольнения и изменения в работе компании повлияют на ее будущее
Жаркая схватка в НХЛ: драка в матче "Вашингтона" и "Сиэтла" закончилась массовыми штрафами
Вику Цыганову возмутило появление Лолиты на ТВ: входят не в ту дверь, а потом возвращаются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.