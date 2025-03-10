Этот жгучий корень способен снизить холестерин на 10% — раскрываем секреты

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имбирь — это не просто специя, а мощное природное средство, которое веками используется в восточной медицине. Этот жгучий корень помогает снижать уровень холестерина ЛПНП (плохого холестерина), улучшает циркуляцию крови и даже ускоряет метаболизм. Но важно знать, как употреблять его правильно, чтобы извлечь максимум пользы.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ имбирь

Как имбирь помогает сердцу и сосудам?

Имбирь действует сразу в нескольких направлениях:

Снижает уровень холестерина, препятствуя его синтезу в печени.

Разжижает кровь, улучшая кровообращение и снижая риск тромбов.

Снижает воспаление, что особенно важно для сосудов и сердца.

Помогает в борьбе с лишним весом, ускоряя обмен веществ.

Исследования показали, что 3 грамма имбирного порошка в день могут уменьшить уровень плохого холестерина на 10% всего за 45 дней.

Как правильно употреблять имбирь каждый день?

Имбирный чай

Один из самых простых и эффективных способов. Как приготовить:

Нарежьте или натрите 20-40 г свежего имбиря.

Залейте кипятком и накройте крышкой.

Дайте настояться 10-15 минут.

Добавьте лимон, мёд или корицу для усиления эффекта.

Имбирь с лимоном

Эта комбинация усиливает антиоксидантное действие имбиря. Можно делать домашний лимонад или просто добавлять сок лимона в чай.

Имбирь в порошке

Удобно добавлять в смузи, каши или йогурты. Главное — не превышать дозировку 3 г в день.

Свежий имбирь в блюдах

Мелко нарезанный или натёртый имбирь можно добавлять в салаты, супы, мясо или рыбу.

Кому не стоит злоупотреблять имбирём?

Несмотря на пользу, имбирь подходит не всем. Его стоит избегать:

Людям с гипертонией, так как он может повышать давление.

При беременности и грудном вскармливании.

Если есть камни в желчном пузыре — перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

Имбирь — это натуральное средство для здоровья сердца, но важно употреблять его правильно. Чай, лимонные настои, добавки в еду — выбирайте удобный способ и наслаждайтесь его пользой.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

