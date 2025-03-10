Метод SMART: как реально сократить алкоголь в своей жизни и не сорваться

4:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у вас есть лишний вес в области талии или диабет, то алкоголь может стать настоящей бомбой замедленного действия для вашей печени. Новое исследование показало, что в таких случаях риск серьезных повреждений печени увеличивается более чем в два раза. А если у вас еще и высокое давление — опасность возрастает почти вдвое.

Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пробки от шампанского

"Люди будут делать именно то, чего не следует, и отравлять себя", — говорит директор отдела профилактики сердечно-сосудистых заболеваний National Jewish Health в Денвере доктор Эндрю Фримен.

Хот-доги, бекон, пицца и алкоголь — взрывной коктейль для здоровья

Фримен отмечает, что многие люди не осознают, как их привычки питания усиливают негативное влияние алкоголя. Особенно во время крупных мероприятий, когда на столе появляются хот-доги, пицца, бекон и другие обработанные мясные продукты.

"Они находятся в той же категории, что и сигареты, по риску развития рака", — подчеркивает он.

Комбинация жирной пищи и алкоголя заставляет организм работать на пределе: инсулин выходит из-под контроля, уровень сахара в крови растет, а в печени начинает откладываться жир. Это прямой путь к ожирению печени, диабету и серьезным проблемам с печенью.

Как алкоголь разрушает вашу печень

Объем талии более 35 дюймов (89 см) у женщин и 40 дюймов (101 см) у мужчин связан с метаболическими рисками: высоким уровнем сахара в крови, повышенным давлением и ожирением. Эти факторы способствуют накоплению жира в печени, что может привести к рубцеванию органа (фиброзу) и, в конечном итоге, циррозу.

"Прежде чем у человека разовьется диабет, у него обычно уже есть жировая болезнь печени", — объясняет Фримен.

Алкоголь усугубляет проблему: клетки печени повреждаются при его переработке, что приводит к еще большему накоплению жира и воспалению. В итоге — повышенный риск печеночной недостаточности и рака печени.

Исследование: почему алкоголь вдвойне опасен для людей с хроническими заболеваниями

Исследование охватило 41 000 человек, из которых 2200 были классифицированы как "сильно пьющие". Женщины, выпивавшие более 20 мл чистого алкоголя в день (примерно два бокала вина), и мужчины, потреблявшие более 30 мл (около трех бокалов), имели значительно больше повреждений печени, чем остальные.

При этом многие даже не осознают, сколько на самом деле пьют. "Большинство людей наливают себе гораздо больше, чем стандартная порция", — говорит Фримен. Например, в ресторанах бокал вина часто содержит 240-300 мл вместо стандартных 150 мл.

Вреден ли любой алкоголь?

Недавние исследования показывают, что да, даже небольшие дозы несут опасность. Бывший генеральный хирург США Вивек Мурти в 2024 году заявил, что алкоголь — доказанная причина рака.

"Он вызывает около 100 000 случаев рака и 20 000 смертей ежегодно в США", — подчеркнул Мурти.

Однако, согласно опросу, только 45% респондентов знают об этом. Многие до сих пор считают, что "немного" алкоголя — это безопасно.

Как сократить потребление алкоголя?

Если вы хотите снизить риски, эксперты советуют заменять алкоголь моктейлями. Безалкогольные коктейли с ботаническими экстрактами, биттерами и соками позволяют наслаждаться напитками без вреда для печени.

Другой подход — метод SMART, который помогает ставить реалистичные и достижимые цели:

Конкретность (Specific) — например, сократить употребление алкоголя на три дня в неделю. Измеримость (Measurable) — отслеживать количество и размер порций. Достижимость (Achievable) — избегать мероприятий с алкоголем на начальном этапе. Актуальность (Relevant) — осознать, как это повлияет на ваше здоровье. Ограничение по времени (Time based) — поставить реалистичные сроки.

"Не пытайтесь сразу бросить пить — двигайтесь маленькими шагами. Главное — начать с честного разговора с самим собой", — советует нейропсихолог из Нью-Йорка доктор Санам Хафиз.

Уточнения

Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП или НАЖБП) — частный случай стеатогепатоза, возникающего у людей, не злоупотребляющих алкоголем.

