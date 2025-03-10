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Чай и сахар в крови: какие сорта помогут, а какие – навредят

4:32
Здоровье

Если у вас диабет, вы наверняка внимательно следите за тем, что едите. Но задумывались ли вы о том, что пьёте? Напитки часто остаются в тени, хотя могут сильно влиять на уровень сахара в крови. Причём не только сладкие — недостаток жидкости тоже способен спровоцировать рост глюкозы.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Хорошая новость: есть немало напитков, которые безопасны и даже полезны. Один из них — чай. Это второй по популярности напиток в мире после воды, и его влияние на уровень сахара просто впечатляет. Какой чай лучше выбрать? Мы спросили экспертов — вот что они ответили.

1. Зеленый чай

Лёгкий, с травянистым оттенком, он известен множеством полезных свойств, включая способность снижать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что он помогает уменьшить уровень глюкозы и улучшает чувствительность к инсулину.

"В кишечнике обитают триллионы микробов, влияющих на уровень сахара. Если микробиота разбалансирована, это может ухудшить толерантность к глюкозе", — говорит зарегистрированный диетолог (RDN) и сертифицированный преподаватель диабета (CDCES) Кимберли Роуз-Франсис.

Попробуйте апельсиново-имбирный чай или освежающий имбирно-лимонный вариант без сахара.

2. Черный чай

Зелёный и чёрный чай происходят из одного растения — Camellia sinensis, поэтому их свойства во многом схожи. В исследованиях отмечается, что чёрный чай может замедлять усвоение сахара и улучшать чувствительность к инсулину. Это связано с содержанием полифенолов, которые помогают контролировать глюкозу и снижают риск набора веса — одного из ключевых факторов диабета 2 типа.

Чашка чёрного чая — это не только уют, но и заряд бодрости. Хотите что-то освежающее? Попробуйте его в холодном виде с персиковым вкусом.

3. Имбирный чай

Имбирь — это не только средство от тошноты, но и настоящий помощник для контроля сахара.

"Исследования показывают, что имбирь содержит около 40 антиоксидантных соединений, которые могут помочь при воспалительных процессах и благоприятно влияют на уровень сахара в крови", — говорит Роуз-Франсис.

Хронически высокий сахар вызывает воспаление, а имбирь как раз обладает мощными противовоспалительными свойствами. Он также регулирует метаболизм глюкозы и защищает клетки поджелудочной железы.

4. Чай с корицей

Корица — не только ароматная специя, но и мощный помощник в контроле сахара.

"Корица была изучена на предмет её влияния на работу инсулина и уровень глюкозы. Этот натурально сладкий чай — отличный вариант для людей с диабетом", — отмечает диетолог Вандана Шет.

Корица богата антиоксидантами, борющимися с воспалением, которое затрудняет контроль сахара. Исследования подтверждают, что корица помогает снизить уровень глюкозы в крови даже у людей без диабета.

Чтобы приготовить такой чай, просто залейте палочки корицы горячей водой. А для сливочного вкуса попробуйте добавить его в классический чай чаи.

5. Чай с куркумой

Куркума известна как суперфуд — от поддержки мозга до защиты сердца. Оказывается, она также помогает контролировать уровень сахара в крови и вес. Куркумин, активный компонент куркумы, обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Если хочется разнообразия, попробуйте холодный золотой тоник с куркумой. В нём немного мёда, но можно адаптировать рецепт для контроля сахара.

Как пить чай с пользой?

  • Без сахара. Лучше заменить его на корицу, ваниль или цитрусовые нотки.

  • Учитывайте кофеин. Если чувствительны к нему, выбирайте травяные чаи.

  • Будьте осторожны с травами. Некоторые чаи, такие как ромашка или алоэ вера, могут взаимодействовать с лекарствами.

Чай — не просто приятный ритуал, но и напиток, который может поддержать уровень сахара в норме. Зеленый, черный, имбирный, с корицей и куркумой — вот 5 лучших чаёв, которые советуют эксперты. Главное — пить их без сахара и наслаждаться природной пользой!

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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