Чёрный пластик – скрытая угроза: почему эксперты советуют от него избавиться

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кухонные принадлежности из чёрного пластика и повреждённая тефлоновая посуда могут стать скрытой угрозой для здоровья. Медицинский эксперт Михаил Лебедев рассказал, почему стоит заменить их на более безопасные аналоги.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная утварь

Опасность чёрного пластика

На первый взгляд, пластиковые кухонные принадлежности кажутся безобидными, но изделия из чёрного пластика могут содержать антипирены - химические вещества, предотвращающие возгорание. При нагревании они способны выделять вредные соединения, которые попадают в пищу.

Как снизить риск:

Используйте металлические , деревянные или силиконовые лопатки и ложки.

, или лопатки и ложки. Откажитесь от пластиковых разделочных досок - бамбуковые или деревянные варианты безопаснее.

- бамбуковые или деревянные варианты безопаснее. Пластиковый электрочайник лучше заменить на стеклянный, металлический или керамический.

Чем опасен поцарапанный тефлон

Тефлоновое покрытие защищает пищу от контакта с алюминиевой основой посуды. Если на сковороде появляются царапины, алюминий начинает попадать в еду в виде солей, что может негативно сказаться на здоровье.

Что выбрать вместо тефлона

Керамическую посуду.

Сковороды и кастрюли с титановым покрытием.

Эксперты рекомендуют внимательно проверять состояние кухонной утвари и своевременно заменять опасные предметы на безопасные альтернативы.

Уточнения

Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.



