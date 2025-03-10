Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Театре на Трубной покажут Толстого нет, в котором его на сцене действительно нет
Автокредиты и падение продаж: как банки и ставки влияют на рынок авто
Стирка полотенец: не дайте микробам захватить вашу одежду! Как этого избежать
Вкусно и без вреда для фигуры — один приём и масла в блюдах станет меньше
Вечная молодость: какой метод поможет дольше сохранять гладкую кожу
Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью
Какую породу кошек выбрать для семьи: 5 лучших вариантов
Как спасти суп, если он пересолен? Рабочие способы вместо картофеля
ГИБДД не расскажет, но вы должны знать: три уловки инспекторов

Чёрный пластик – скрытая угроза: почему эксперты советуют от него избавиться

1:28
Здоровье

Кухонные принадлежности из чёрного пластика и повреждённая тефлоновая посуда могут стать скрытой угрозой для здоровья. Медицинский эксперт Михаил Лебедев рассказал, почему стоит заменить их на более безопасные аналоги.

Кухонная утварь
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная утварь

Опасность чёрного пластика

На первый взгляд, пластиковые кухонные принадлежности кажутся безобидными, но изделия из чёрного пластика могут содержать антипирены - химические вещества, предотвращающие возгорание. При нагревании они способны выделять вредные соединения, которые попадают в пищу.

Как снизить риск:

  • Используйте металлические, деревянные или силиконовые лопатки и ложки.
  • Откажитесь от пластиковых разделочных досок - бамбуковые или деревянные варианты безопаснее.
  • Пластиковый электрочайник лучше заменить на стеклянный, металлический или керамический.

Чем опасен поцарапанный тефлон

Тефлоновое покрытие защищает пищу от контакта с алюминиевой основой посуды. Если на сковороде появляются царапины, алюминий начинает попадать в еду в виде солей, что может негативно сказаться на здоровье.

Что выбрать вместо тефлона

  • Керамическую посуду.
  • Сковороды и кастрюли с титановым покрытием.

Эксперты рекомендуют внимательно проверять состояние кухонной утвари и своевременно заменять опасные предметы на безопасные альтернативы.

Уточнения

Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Экономика и бизнес
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции Аудио 
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
Наука и техника
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Браки вершатся не только на небесах, но и в суде: история знаменитых разводов Сергей Лебедев Москва получает возможность работать с США и Израилем над созданием государства алавитов в Сирии Любовь Степушова Какие автозаводы СССР сегодня больше не работают Дмитрий Плотников
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Последние материалы
В Театре на Трубной покажут Толстого нет, в котором его на сцене действительно нет
Стирка полотенец: не дайте микробам захватить вашу одежду! Как этого избежать
Вкусно и без вреда для фигуры — один приём и масла в блюдах станет меньше
Вечная молодость: какой метод поможет дольше сохранять гладкую кожу
Натуральная защита для сада: как чистотел справляется с тлёй и молью
Какую породу кошек выбрать для семьи: 5 лучших вариантов
Чёрный пластик – скрытая угроза: почему эксперты советуют от него избавиться
Как спасти суп, если он пересолен? Рабочие способы вместо картофеля
ГИБДД не расскажет, но вы должны знать: три уловки инспекторов
Стали дороже мяса: россияне переключились на премиум-овощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.