Чёрный пластик – скрытая угроза: почему эксперты советуют от него избавиться

Кухонные принадлежности из чёрного пластика и повреждённая тефлоновая посуда могут стать скрытой угрозой для здоровья. Медицинский эксперт Михаил Лебедев рассказал, почему стоит заменить их на более безопасные аналоги.
На первый взгляд, пластиковые кухонные принадлежности кажутся безобидными, но изделия из чёрного пластика могут содержать антипирены - химические вещества, предотвращающие возгорание. При нагревании они способны выделять вредные соединения, которые попадают в пищу.
Как снизить риск:
Чем опасен поцарапанный тефлон
Тефлоновое покрытие защищает пищу от контакта с алюминиевой основой посуды. Если на сковороде появляются царапины, алюминий начинает попадать в еду в виде солей, что может негативно сказаться на здоровье.
Что выбрать вместо тефлона
Эксперты рекомендуют внимательно проверять состояние кухонной утвари и своевременно заменять опасные предметы на безопасные альтернативы.
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