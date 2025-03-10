Фруктовая ловушка: как на самом деле опасны сушёные фрукты

Многие задумываются, есть ли разница между свежими и сушёными фруктами с точки зрения пользы для организма. Врач Сохаиб Имтиаз рассказал, какие плюсы и минусы есть у каждого варианта и какой из них стоит выбирать.
Сушёные фрукты содержат значительно больше углеводов и калорий, чем их свежие аналоги. Это связано с тем, что в процессе сушки из них удаляется вода, а значит, все питательные вещества становятся более концентрированными.
Плюсы сушёных фруктов:
Но есть и минусы:
Свежие фрукты: источник витаминов и влаги
Свежие фрукты, в отличие от сушёных, содержат больше воды и витамина C, который разрушается при сушке. Они не только насыщают, но и помогают поддерживать водный баланс организма.
Плюсы свежих фруктов:
Что выбрать
По мнению Сохаиба Имтиаза, если выбирать между свежими и сушёными фруктами, предпочтение стоит отдать свежим. Они лучше насыщают и не вызывают резких скачков сахара в крови. Однако сухофрукты могут стать отличным перекусом, если их употреблять в умеренных количествах.
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