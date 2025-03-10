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Фруктовая ловушка: как на самом деле опасны сушёные фрукты

1:50
Здоровье

Многие задумываются, есть ли разница между свежими и сушёными фруктами с точки зрения пользы для организма. Врач Сохаиб Имтиаз рассказал, какие плюсы и минусы есть у каждого варианта и какой из них стоит выбирать.

Сухофрукты
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сухофрукты

Сухофрукты: концентрация пользы и сахара

Сушёные фрукты содержат значительно больше углеводов и калорий, чем их свежие аналоги. Это связано с тем, что в процессе сушки из них удаляется вода, а значит, все питательные вещества становятся более концентрированными.

Плюсы сушёных фруктов:

  • Богаты пищевыми волокнами и антиоксидантами, защищающими организм от воспалений.
  • Отличный вариант для быстрого перекуса, особенно когда нужна энергия.

Но есть и минусы:

  • Высокая концентрация сахаров может привести к резким скачкам уровня глюкозы.
  • В промышленных вариантах нередко содержатся добавки и консерванты.

Свежие фрукты: источник витаминов и влаги

Свежие фрукты, в отличие от сушёных, содержат больше воды и витамина C, который разрушается при сушке. Они не только насыщают, но и помогают поддерживать водный баланс организма.

Плюсы свежих фруктов:

  • Меньше калорий и сахара, что позволяет есть их в больших количествах.
  • Дольше перевариваются, обеспечивая стабильный уровень энергии.
  • Не содержат искусственных добавок и консервантов.

Что выбрать

По мнению Сохаиба Имтиаза, если выбирать между свежими и сушёными фруктами, предпочтение стоит отдать свежим. Они лучше насыщают и не вызывают резких скачков сахара в крови. Однако сухофрукты могут стать отличным перекусом, если их употреблять в умеренных количествах.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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