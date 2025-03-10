Фруктовая ловушка: как на самом деле опасны сушёные фрукты

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие задумываются, есть ли разница между свежими и сушёными фруктами с точки зрения пользы для организма. Врач Сохаиб Имтиаз рассказал, какие плюсы и минусы есть у каждого варианта и какой из них стоит выбирать.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Сухофрукты: концентрация пользы и сахара

Сушёные фрукты содержат значительно больше углеводов и калорий, чем их свежие аналоги. Это связано с тем, что в процессе сушки из них удаляется вода, а значит, все питательные вещества становятся более концентрированными.

Плюсы сушёных фруктов:

Богаты пищевыми волокнами и антиоксидантами, защищающими организм от воспалений.

Отличный вариант для быстрого перекуса, особенно когда нужна энергия.

Но есть и минусы:

Высокая концентрация сахаров может привести к резким скачкам уровня глюкозы .

. В промышленных вариантах нередко содержатся добавки и консерванты.

Свежие фрукты: источник витаминов и влаги

Свежие фрукты, в отличие от сушёных, содержат больше воды и витамина C, который разрушается при сушке. Они не только насыщают, но и помогают поддерживать водный баланс организма.

Плюсы свежих фруктов:

Меньше калорий и сахара, что позволяет есть их в больших количествах.

Дольше перевариваются, обеспечивая стабильный уровень энергии.

Не содержат искусственных добавок и консервантов.

Что выбрать

По мнению Сохаиба Имтиаза, если выбирать между свежими и сушёными фруктами, предпочтение стоит отдать свежим. Они лучше насыщают и не вызывают резких скачков сахара в крови. Однако сухофрукты могут стать отличным перекусом, если их употреблять в умеренных количествах.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения.

