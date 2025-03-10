Вы не поверите, но эти привычки улучшают работу мозга во сне

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Качественный сон — залог здоровья и хорошего самочувствия. Доктор и телеведущая Елена Малышева вместе с иммунологом Андреем Продеусом рассказали в эфире программы "Жить здорово!", какие привычки помогут быстрее засыпать и лучше высыпаться.

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Как улучшить сон

Эксперты выделили несколько ключевых правил:

Минимум света перед сном. Малышева подчеркнула, что попадание света в глаза мешает выработке мелатонина, поэтому стоит использовать специальную маску для сна. Исключение раздражающих факторов. Она также отметила, что перед сном важно снизить нагрузку на органы чувств — например, не есть минимум за два часа до отхода ко сну. Чистка зубов перед сном. Продеус добавил, что это не просто гигиеническая привычка, но и способ снизить активность вкусовых рецепторов, которые могут мешать засыпанию.

Почему дневной сон полезен

Американские учёные выяснили, что короткий дневной сон может помочь в решении сложных задач. Особую роль в этом играет фаза быстрого сна, во время которой мозг обрабатывает информацию и генерирует новые идеи.

Соблюдая эти простые рекомендации, можно значительно улучшить качество сна, что положительно скажется на общем самочувствии.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

