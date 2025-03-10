Вы не поверите, но эти привычки улучшают работу мозга во сне

Качественный сон — залог здоровья и хорошего самочувствия. Доктор и телеведущая Елена Малышева вместе с иммунологом Андреем Продеусом рассказали в эфире программы "Жить здорово!", какие привычки помогут быстрее засыпать и лучше высыпаться.
Эксперты выделили несколько ключевых правил:
Почему дневной сон полезен
Американские учёные выяснили, что короткий дневной сон может помочь в решении сложных задач. Особую роль в этом играет фаза быстрого сна, во время которой мозг обрабатывает информацию и генерирует новые идеи.
Соблюдая эти простые рекомендации, можно значительно улучшить качество сна, что положительно скажется на общем самочувствии.
Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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