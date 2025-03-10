Ваш ритм — ваш доктор: как музыка может лечить человека

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оказывается, любимая музыка может не только поднимать настроение, но и снижать боль. Учёные из Университета Макгилла выяснили, что мелодии, совпадающие с естественным ритмом человека, способны действовать как обезболивающее. Это открытие может стать шагом к разработке персонализированной музыкальной терапии.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грустная девушка в наушниках

Как работает музыкальная анестезия:

Каждый человек имеет свой естественный ритм - темп, в котором ему комфортно двигаться, говорить или даже играть на инструменте. Это некий "личный метроном", который незаметно определяет привычный темп действий.

В исследовании участвовали 60 добровольцев, испытывающих лёгкую боль. Им предлагалось слушать незнакомые мелодии в разных темпах:

В их естественном ритме.

На 15% быстрее.

На 15% медленнее.

Результаты показали, что наибольшее обезболивающее действие наблюдалось, когда темп музыки совпадал с индивидуальным ритмом человека. Объясняется это тем, что синхронизация ритмов помогает мозгу отвлечься от боли, перераспределяя нейронную активность.

Музыка в медицине

Данное открытие подтверждает, что музыка обладает значительным терапевтическим потенциалом. Ранее она уже демонстрировала свою эффективность в снижении стресса и улучшении координации движений у пациентов с болезнью Паркинсона.

В будущем учёные планируют разработать персонализированные методы музыкальной терапии, которые помогут облегчить боль без использования медикаментов.

Уточнения

Му́зыка - вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

