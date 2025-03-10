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Ваш ритм — ваш доктор: как музыка может лечить человека

1:38
Здоровье

Оказывается, любимая музыка может не только поднимать настроение, но и снижать боль. Учёные из Университета Макгилла выяснили, что мелодии, совпадающие с естественным ритмом человека, способны действовать как обезболивающее. Это открытие может стать шагом к разработке персонализированной музыкальной терапии.

Грустная девушка в наушниках
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная девушка в наушниках

Как работает музыкальная анестезия:

Каждый человек имеет свой естественный ритм - темп, в котором ему комфортно двигаться, говорить или даже играть на инструменте. Это некий "личный метроном", который незаметно определяет привычный темп действий.

В исследовании участвовали 60 добровольцев, испытывающих лёгкую боль. Им предлагалось слушать незнакомые мелодии в разных темпах:

  • В их естественном ритме.
  • На 15% быстрее.
  • На 15% медленнее.

Результаты показали, что наибольшее обезболивающее действие наблюдалось, когда темп музыки совпадал с индивидуальным ритмом человека. Объясняется это тем, что синхронизация ритмов помогает мозгу отвлечься от боли, перераспределяя нейронную активность.

Музыка в медицине

Данное открытие подтверждает, что музыка обладает значительным терапевтическим потенциалом. Ранее она уже демонстрировала свою эффективность в снижении стресса и улучшении координации движений у пациентов с болезнью Паркинсона.

В будущем учёные планируют разработать персонализированные методы музыкальной терапии, которые помогут облегчить боль без использования медикаментов.

Уточнения

Му́зыка - вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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