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Эта обычная ошибка перед сном лишает вас хорошего отдыха

1:42
Здоровье

Синий свет способен значительно повлиять на самочувствие человека, особенно в пожилом возрасте. Учёные из отделения хронобиологии Суррейского университета (Великобритания) выяснили, что он улучшает качество сна и повышает дневную активность, если используется утром. Их исследование, опубликованное в журнале GeroScience, пролило свет на интересные особенности воздействия освещения на организм.

Ноутбук
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноутбук

Эксперимент на пожилых людях

В ходе исследования учёные наблюдали за 36 добровольцами старше 60 лет в течение 11 недель. Эксперимент проводился осенью и зимой, когда естественного света становится меньше. Участникам выдали специальные лампы, излучающие либо белый, либо синий свет. Их включали утром с 10 до 11 часов и вечером с 22 до 23 часов.

Результаты показали, что утренний синий свет оказывал положительное воздействие:

  • Улучшал качество сна, делая его более глубоким.
  • Повышал дневную активность и бодрость.

Однако в вечернее время его влияние было прямо противоположным:

  • Заснуть становилось сложнее.
  • Увеличивалось количество ночных пробуждений.

Советы учёных

Специалисты рекомендуют пожилым людям стараться проводить больше времени на свежем воздухе при дневном свете. А в условиях помещений можно использовать синий свет утром для поддержания бодрости и улучшения самочувствия. Вечером же, напротив, стоит избегать его воздействия, чтобы не нарушать сон.

Уточнения

Свет - электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом.

Автор Дмитрий Тезнев
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