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Кто больше двигается, тот меньше грустит: для здоровья мозга хватит малого

3:20
Здоровье

Регулярная физическая активность помогает не только поддерживать тело в форме, но и снижает риск тревожных расстройств, депрессии и даже деменции. К такому выводу пришли учёные в новом исследовании.

"Главное — не интенсивность упражнений, а сам факт движения. Это подчёркивает важность любой физической активности для психического здоровья", — отмечает ведущий автор исследования доктор Цзя-И Ву, научный сотрудник больницы Хуашань при Фуданьском университете (Китай).

Исследование охватило более 73 000 человек среднего возраста (в среднем 56 лет). Специалисты проанализировали данные акселерометров — устройств, фиксирующих уровень активности. Исследование будет представлено в апреле на ежегодной встрече Американской академии неврологии в Сан-Диего.

Хотя работа пока не прошла полное рецензирование, её выводы согласуются с предыдущими исследованиями о влиянии физических нагрузок на работу мозга. По словам директора Центра исследований мозга и тела Леона Леви в Медицинской школе Икан при Маунт-Синай (Нью-Йорк) доктора Скотта Руссо, корреляционные и причинно-следственные связи между активностью и психическим здоровьем слишком очевидны, чтобы в них сомневаться.

Физическая активность против депрессии

Учёные обнаружили, что большее количество движения и сокращение времени, проведённого в сидячем положении, помогают снизить риск деменции и депрессии. Это не стало сюрпризом для исследователей.

"Некоторые исследования показывают, что упражнения могут быть столь же эффективны, как антидепрессанты", — поясняет Руссо.

Кроме того, современные исследования рассматривают депрессию не как единое расстройство, а как совокупность подтипов. Один из них — иммунометаболический. Примерно 25-30 % людей с большим депрессивным расстройством страдают именно им. Его особенности — воспаление и нарушение обмена веществ.

Физические нагрузки помогают регулировать обменные процессы и снижать воспаление. Таким образом, активность может стать эффективным способом лечения пациентов с этим типом депрессии.

Любая активность полезна

Главный вывод исследования: двигаться нужно больше, а сидеть — меньше.

"Даже повседневные дела, такие как ходьба или работа в саду, приносят пользу мозгу", — говорит доктор Ву.

Следить за уровнем своей активности помогают носимые устройства — фитнес-браслеты и умные часы. Они не только регистрируют нагрузку, но и мотивируют больше двигаться. Руссо признаётся: сам использует такое устройство как игровой элемент.

"Каждый день я ставлю себе минимальную цель по шагам. Если понимаю, что не набираю нужное количество, просто выхожу и прогуливаюсь вокруг дома", — делится он.

Согласно рекомендациям по физической активности, взрослым нужно минимум 150 минут умеренной нагрузки в неделю и хотя бы два дня силовых тренировок. Но главное — найти способ сделать движение привычкой и частью своей жизни.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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