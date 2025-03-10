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Морщины появляются быстрее: чего нельзя есть перед сном

2:38
Здоровье

Старение — естественный процесс, но некоторые продукты способны значительно его ускорить. Особенно это касается вечерних перекусов, которые могут ухудшить состояние кожи, способствовать появлению морщин и даже негативно повлиять на общее здоровье. Диетологи предупреждают: то, что мы едим перед сном, может либо поддерживать молодость, либо ускорять процессы старения.

перекус перед сном
Фото: freepik
перекус перед сном

Вредные перекусы перед сном

Поздние перекусы продуктами с высоким гликемическим индексом могут привести к воспалительным процессам в организме. Они провоцируют повышение уровня инсулина, что разрушает коллаген, ускоряет старение кожи и способствует окислительному стрессу.

К числу наиболее вредных вечерних перекусов относятся:

  • Пицца — сочетание простых углеводов и насыщенных жиров негативно влияет на кожу.
  • Чипсы — высокое содержание соли и трансжиров способствует отекам и ухудшает цвет лица.
  • Печенье — большое количество сахара разрушает эластин и коллаген.
  • Белый шоколад — из-за высокой сахарной нагрузки ведет к воспалению.
  • Энергетические напитки — содержат сахар и кофеин, что может привести к обезвоживанию кожи.

Исследование, опубликованное в Molecular Aspects of Medicine, подтверждает, что рацион, богатый простыми углеводами и продуктами с высоким гликемическим индексом, не только ухудшает внешний вид кожи, но и может быть связан с возрастными проблемами зрения, такими как катаракта и дегенерация желтого пятна.

Полезные альтернативы для вечернего перекуса

Если вам трудно отказаться от позднего перекуса, диетологи рекомендуют выбирать полезные продукты, которые не нанесут вреда вашей коже. Среди них:

  • Ягоды — черника, малина, клубника богаты антиоксидантами, поддерживающими молодость кожи.
  • Морковные палочки с хумусом — полезные жиры и клетчатка помогают сохранить упругость кожи.
  • Небольшая порция сыра — белок и кальций полезны для здоровья кожи и волос.
  • Горсть миндаля — источник витамина Е, защищающего кожу от старения.
  • Яблоко с арахисовым маслом — сочетание клетчатки и полезных жиров помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Выбор правильных продуктов перед сном не только помогает сохранить молодость кожи, но и улучшает общее состояние здоровья. Попробуйте заменить вредные снеки полезными альтернативами, и ваша кожа обязательно скажет вам спасибо!

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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