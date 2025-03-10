Морщины появляются быстрее: чего нельзя есть перед сном

Старение — естественный процесс, но некоторые продукты способны значительно его ускорить. Особенно это касается вечерних перекусов, которые могут ухудшить состояние кожи, способствовать появлению морщин и даже негативно повлиять на общее здоровье. Диетологи предупреждают: то, что мы едим перед сном, может либо поддерживать молодость, либо ускорять процессы старения.
Поздние перекусы продуктами с высоким гликемическим индексом могут привести к воспалительным процессам в организме. Они провоцируют повышение уровня инсулина, что разрушает коллаген, ускоряет старение кожи и способствует окислительному стрессу.
Исследование, опубликованное в Molecular Aspects of Medicine, подтверждает, что рацион, богатый простыми углеводами и продуктами с высоким гликемическим индексом, не только ухудшает внешний вид кожи, но и может быть связан с возрастными проблемами зрения, такими как катаракта и дегенерация желтого пятна.
Если вам трудно отказаться от позднего перекуса, диетологи рекомендуют выбирать полезные продукты, которые не нанесут вреда вашей коже. Среди них:
Выбор правильных продуктов перед сном не только помогает сохранить молодость кожи, но и улучшает общее состояние здоровья. Попробуйте заменить вредные снеки полезными альтернативами, и ваша кожа обязательно скажет вам спасибо!
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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