8 месяцев на мясе и тело пожелтело: чем опасна карнивор-диета

3:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Карнивор-диета — модное веяние в мире питания, привлекшее внимание многих поклонников здорового образа жизни. Однако, несмотря на обещания похудения и прилива энергии, врачи и нутрициологи предупреждают: этот способ питания может нанести серьёзный вред организму.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Что такое карнивор-диета

Этот режим питания предполагает употребление исключительно продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, сливочного масла, сала и некоторых молочных продуктов. Допустимы лишь вода, соль и специи. Овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи и даже шоколад оказываются под строгим запретом.

Сторонники диеты утверждают, что она способствует:

снижению веса

повышению энергии

укреплению иммунитета

нормализации уровня тестостерона

лечению аутоиммунных заболеваний

Возможные последствия карнивор-диеты

По мнению специалистов, такой рацион несбалансирован и может привести к ряду серьёзных проблем:

Рост уровня холестерина. Избыток насыщенных жиров может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Избыток насыщенных жиров может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Запоры. Отсутствие клетчатки в рационе негативно сказывается на пищеварении.

Отсутствие клетчатки в рационе негативно сказывается на пищеварении. Повышенный риск рака кишечника. Исследования связывают потребление большого количества красного мяса с онкологическими заболеваниями.

Исследования связывают потребление большого количества красного мяса с онкологическими заболеваниями. Проблемы с почками. Избыточное потребление белка может давать нагрузку на почки.

Избыточное потребление белка может давать нагрузку на почки. Психологический дискомфорт. Жёсткие ограничения могут привести к расстройствам пищевого поведения.

Почему уходит вес

Похудение на карнивор-диете действительно возможно, но не за счёт какого-то особого свойства мяса, а из-за дефицита калорий. Белки и жиры хорошо насыщают организм, а исключение привычных "вредных" продуктов (сладостей, выпечки, снеков) автоматически снижает суточное потребление калорий. Кроме того, однообразное меню быстро приедается, и человек начинает есть меньше.

Реальные истории: когда диета стала опасной

Один из последователей карнивор-диеты, 40-летний американец, восемь месяцев придерживался этого питания. Вначале он чувствовал прилив сил и ясность ума, но затем его кожа приобрела желтоватый оттенок. Обратившись к врачу, он узнал, что у него образовались подкожные отложения холестерина. Анализ крови показал уровень холестерина 1000 мг/дл при норме до 300 мг/дл. Итог — диагноз "ксантелазмы".

Стоит ли экспериментировать

Экстремальные диеты, ограничивающие питание одной группой продуктов, редко оказываются полезными в долгосрочной перспективе. Карнивор-диета может привести к временной потере веса, но её последствия для здоровья могут оказаться гораздо серьёзнее. Прежде чем пробовать столь радикальные методы, стоит проконсультироваться с врачом или нутрициологом.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

