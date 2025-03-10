8 месяцев на мясе и тело пожелтело: чем опасна карнивор-диета

Карнивор-диета — модное веяние в мире питания, привлекшее внимание многих поклонников здорового образа жизни. Однако, несмотря на обещания похудения и прилива энергии, врачи и нутрициологи предупреждают: этот способ питания может нанести серьёзный вред организму.
Этот режим питания предполагает употребление исключительно продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, сливочного масла, сала и некоторых молочных продуктов. Допустимы лишь вода, соль и специи. Овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи и даже шоколад оказываются под строгим запретом.
Сторонники диеты утверждают, что она способствует:
По мнению специалистов, такой рацион несбалансирован и может привести к ряду серьёзных проблем:
Похудение на карнивор-диете действительно возможно, но не за счёт какого-то особого свойства мяса, а из-за дефицита калорий. Белки и жиры хорошо насыщают организм, а исключение привычных "вредных" продуктов (сладостей, выпечки, снеков) автоматически снижает суточное потребление калорий. Кроме того, однообразное меню быстро приедается, и человек начинает есть меньше.
Один из последователей карнивор-диеты, 40-летний американец, восемь месяцев придерживался этого питания. Вначале он чувствовал прилив сил и ясность ума, но затем его кожа приобрела желтоватый оттенок. Обратившись к врачу, он узнал, что у него образовались подкожные отложения холестерина. Анализ крови показал уровень холестерина 1000 мг/дл при норме до 300 мг/дл. Итог — диагноз "ксантелазмы".
Экстремальные диеты, ограничивающие питание одной группой продуктов, редко оказываются полезными в долгосрочной перспективе. Карнивор-диета может привести к временной потере веса, но её последствия для здоровья могут оказаться гораздо серьёзнее. Прежде чем пробовать столь радикальные методы, стоит проконсультироваться с врачом или нутрициологом.
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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